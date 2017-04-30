«Спартак» победил ЦСКА. «Тоттенхэм» выиграл у «Арсенала» в лондонском дерби. Дайджест событий дня

Де Хеа близок к переходу в «Реал»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа в следующем сезоне, вероятно, будет играть за «Реал». По информации источника, стороны уже договорились о переходе 26-летнего игрока грядущим летом. Ранее сообщалось, что этот трансфер обойдется мадридскому клубу в 65 миллионов евро. Действующий контракт футболиста с «МЮ» рассчитан до середины 2019 года.

«Манчестер Сити» разрешил Харту перейти к злейшему врагу

Вратарь «Манчестер Сити» Джо Харт, играющий на правах аренды в итальянском «Торино», может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Харт заменит Давида Де Хеа, которого манкунианцы готовы продать в «Реал». Сообщается, что руководство «горожан» одобрило трансфер английского голкипера в стан «красных дьяволов». В текущем сезоне Серии А Джо Харт провел 31 матч за «Торино».

Газзаев хочет видеть Промеса в сборной России

Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев в преддверии московского супердерби рассказал, какие игроки являются лидерами обоих клубов. «Если выделять кого-то, то лучший игрок ЦСКА – это Акинфеев. Лучший легионер – это Фернандес. В сегодняшнем «Спартаке» я бы выделил из русских игроков, вне всякого сомнения, Глушакова, а среди легионеров Промеса. Хотелось бы, чтобы он тоже принял гражданство и играл за сборную Россию. Жаль, что это невозможно», – заявил Газзаев.

Гризманн поставил условие перед «МЮ»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может перейти в «Манчестер Юнайтед», однако трансфер футболиста будет зависеть от выступлений манкунианцев. Сообщается, что ключевым фактором перехода француза может стать участие английского клуба в Лиге чемпионов. Сейчас «МЮ» предстоят полуфинальные матчи Лиги Европы против «Сельты». Если же сделка состоится, то сумма трансфера Гризманна в «МЮ» составит порядка 120 миллионов евро.

«Хоффенхайм» впервые сыграет в Лиге чемпионов

«Хоффенхайм» выиграл у «Айнтрахта» со счетом 1:0 в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги. Победа гарантировала команде из Зинсхайма участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Привел «Хоффенхайм» к этому успеху 28-летний тренер Юлиан Нагельсман, который возглавил клуб в феврале. На данный момент «Хоффенхайм» занимает третье место в таблице Бундеслиги с 58 очками в активе.

«Лацио» выиграл римское дерби

В матче 34-го тура Серии А «Рома» в статусе хозяев дерби проиграла «Лацио». Дублем отметился Бальде Кейта, еще один гол забил Душан Баста. «Рома» же забила лишь с пенальти (его реализовал Де Росси), однако назначен он был в результате симуляции Кевина Стротмана. В конечном итоге, «Рома» осталась на втором месте, отстав от «Ювентуса» уже на 11 очков.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Международный день позорных симуляций. Кошмарные ошибки судей в Риме и Манчестере

«Тоттенхэм» победил в лондонском дерби

Принципиальный матч 35-го тура чемпионата Англии между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» завершился победой «шпор» со счетом 2:0. Мячи на счету Деле Алли и Гарри Кейна. Ранее «Челси» разгромил «Эвертон» 3:0, а «Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле победить «Суонси» (1:1). На данный момент лидирующий в АПЛ «Челси» все так же опережает «Тоттенхэм» на четыре очка в турнирной таблице.

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Турнирная таблица АПЛ

«Спартак» превзошел ЦСКА в российском дерби

Главное событие дня: в матче 26-го тура чемпионата России «Спартак» выиграл у ЦСКА со счетом 2:1 и практически обеспечил себе золотые медали. Нападающий красно-белых Луис Адриано открыл счет, после чего защитник армейского клуба Алексей Березуцкий восстановил равенство. Победу команде Массимо Карреры принес точный удар Дениса Глушакова. Теперь «Спартак» опережает ЦСКА на 10 очков, а «Зенит» – на 11 (у питерцев есть матч в запасе).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

«Зе Луишу дома не готовлю». Как ЦСКА отдал «Спартаку» чемпионство. Репортаж с матча

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