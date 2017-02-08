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«Реал» готов приобрести Де Хеа за 65 миллионов

8 февраля 2017, 15:52
6

«Реал» по-прежнему заинтересован в покупке голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Сообщается, что мадридский клуб готов предложить за 26-летнего испанца 65 миллионов евро.

По информации источника, руководство манкунианцев не хочет отпускать своего вратаря в другую команду, однако столь внушительная сумма может стать поводом для рассмотрения предложения со стороны сливочных.

Контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 24 матча, пропустив 21 гол.

Источник: Marca
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Трансферы Реал Манчестер Юнайтед Де Хеа Давид
Комментарии (6)
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Diman67
1486558456
опять старую пластинку завели
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ivanthebest
1486560705
Если и отпускать, то при условии что придёт скажем тот же Доннарумма... В любом другом случае, Реал может смело идти на три советские...)
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sir_Alex
1486561278
МЮ не готов его продать.
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alexarh
1486562244
ага...продадут и кого искать потом???непонятную альтернативу за тот же ценник?бред
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brainstrike
1486563729
Да опять одни слухи
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Перекладина
1486567992
неплохая сумма
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