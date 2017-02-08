«Реал» готов приобрести Де Хеа за 65 миллионов

«Реал» по-прежнему заинтересован в покупке голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Сообщается, что мадридский клуб готов предложить за 26-летнего испанца 65 миллионов евро.

По информации источника, руководство манкунианцев не хочет отпускать своего вратаря в другую команду, однако столь внушительная сумма может стать поводом для рассмотрения предложения со стороны сливочных.

Контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 24 матча, пропустив 21 гол.