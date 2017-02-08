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    «Реал» готов приобрести Де Хеа за 65 миллионов

    «Реал» по-прежнему заинтересован в покупке голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа. Сообщается, что мадридский клуб готов предложить за 26-летнего испанца 65 миллионов евро.

    По информации источника, руководство манкунианцев не хочет отпускать своего вратаря в другую команду, однако столь внушительная сумма может стать поводом для рассмотрения предложения со стороны сливочных.

    Контракт Де Хеа с «МЮ» рассчитан до 2019 года. В нынешнем розыгрыше АПЛ он провел 24 матча, пропустив 21 гол.

    Источник: Marca

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    08.02.2017 15:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +18

      Перекладина 8 февраля 2017, 18:33

      неплохая сумма

      0
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      Рейтинг: +28

      brainstrike 8 февраля 2017, 17:22

      Да опять одни слухи

      0
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      Рейтинг: +33

      alexarh 8 февраля 2017, 16:57

      ага...продадут и кого искать потом???непонятную альтернативу за тот же ценник?бред

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 8 февраля 2017, 16:41

      МЮ не готов его продать.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 8 февраля 2017, 16:31

      Если и отпускать, то при условии что придёт скажем тот же Доннарумма... В любом другом случае, Реал может смело идти на три советские...)

      1
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      Рейтинг: +152

      Diman67 8 февраля 2017, 15:54

      опять старую пластинку завели

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