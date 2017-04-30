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    Международный день позорных симуляций. Кошмарные ошибки судей в Риме и Манчестере


    3.1
    Голосов: 8
    30.04.2017 14:41
    Матч «Рома» – «Лацио» получил статус скандального, та же судьба ждет и игру в Манчестере. Подоспели очередные аргументы в пользу введения видеоповторов.

    Римское дерби началось с атак «Ромы», а затем и ошибок в обороне – Кейта быстро открыл счет, а удвоить его «Лацио» мог бы с пенальти, если бы его назначил судья Даниэле Орсато. По всей видимости, Лукаку был сбит Маноласом в чужой штрафной.

    Впрочем, разговоров будет много совсем по другой причине. В конце первого тайма «Рома» сравняла счет благодаря пенальти, который никак нельзя было назначать, но на трюк Строотмана купились все рефери. Де Росси использовал шанс – 1:1. А вот за что Орсато дал пенальти:

    «Лацио» в итоге выиграл 3:1, так что на исход ошибка рефери, как оказалось, не повлияла. Примерно в это же время пенальти подарили и «Манчестер Юнайтед» в игре со «Суонси» из-за откровенной симуляции Рэшфорда. Не такой вопиющей, как в Риме, но тоже выглядит ужасно некрасиво. Руни подарок принял и пенальти реализовал. Только «МЮ» это не помогло, поскольку гости вытащили ничью.

    Испанские комментаторы были ошеломлены нырком Рэшфорда. «Это бросило меня в дрожь, я разочарован им. Я был такого хорошего мнения о нем».

    «Отличная работа, мой мальчик».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 8
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    Комментарии18
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    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 1 мая 2017, 10:13

      тут не пенальти давать надо, а оскар за актерскую игру!)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 1 мая 2017, 09:05

      Таких нужно в Газ-Мяс переводить

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3

      Joni 30 апреля 2017, 22:57

      твари

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 30 апреля 2017, 16:22

      Они просто не видели пеньку которую поставили в ворота Спартака с Оренбургом вроде, или Уфой? Когда Кутепом применил свои способности бесконтактного боя )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 30 апреля 2017, 16:07

      Ну что им воздалось за плутовство...1-1 и 1-3.Ждем коняшек с хрюшками.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 30 апреля 2017, 15:57

      ну что Москва продолжит ?))

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 30 апреля 2017, 15:50

      Нормальный задел перед московским дерби!

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 30 апреля 2017, 15:32

      актеры похлеще роналду

      0
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 30 апреля 2017, 15:31

      Петушары!!!Нужно после матча наказывать игроков, как Феллайни за красную.Вообще распоясались...Никакого уважения к игре!

      0
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      Рейтинг: +8

      Ragnarr 30 апреля 2017, 15:08

      Скандал херня, Тотти на поле!

      0
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