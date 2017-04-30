Международный день позорных симуляций. Кошмарные ошибки судей в Риме и Манчестере

Римское дерби началось с атак «Ромы», а затем и ошибок в обороне – Кейта быстро открыл счет, а удвоить его «Лацио» мог бы с пенальти, если бы его назначил судья Даниэле Орсато. По всей видимости, Лукаку был сбит Маноласом в чужой штрафной.

Впрочем, разговоров будет много совсем по другой причине. В конце первого тайма «Рома» сравняла счет благодаря пенальти, который никак нельзя было назначать, но на трюк Строотмана купились все рефери. Де Росси использовал шанс – 1:1. А вот за что Орсато дал пенальти:

«Лацио» в итоге выиграл 3:1, так что на исход ошибка рефери, как оказалось, не повлияла. Примерно в это же время пенальти подарили и «Манчестер Юнайтед» в игре со «Суонси» из-за откровенной симуляции Рэшфорда. Не такой вопиющей, как в Риме, но тоже выглядит ужасно некрасиво. Руни подарок принял и пенальти реализовал. Только «МЮ» это не помогло, поскольку гости вытащили ничью.

Испанские комментаторы были ошеломлены нырком Рэшфорда. «Это бросило меня в дрожь, я разочарован им. Я был такого хорошего мнения о нем».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Отличная работа, мой мальчик».