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  • Международный день позорных симуляций. Кошмарные ошибки судей в Риме и Манчестере

Международный день позорных симуляций. Кошмарные ошибки судей в Риме и Манчестере

Римское дерби началось с атак «Ромы», а затем и ошибок в обороне – Кейта быстро открыл счет, а удвоить его «Лацио» мог бы с пенальти, если бы его назначил судья Даниэле Орсато. По всей видимости, Лукаку был сбит Маноласом в чужой штрафной.

Впрочем, разговоров будет много совсем по другой причине. В конце первого тайма «Рома» сравняла счет благодаря пенальти, который никак нельзя было назначать, но на трюк Строотмана купились все рефери. Де Росси использовал шанс – 1:1. А вот за что Орсато дал пенальти:

«Лацио» в итоге выиграл 3:1, так что на исход ошибка рефери, как оказалось, не повлияла. Примерно в это же время пенальти подарили и «Манчестер Юнайтед» в игре со «Суонси» из-за откровенной симуляции Рэшфорда. Не такой вопиющей, как в Риме, но тоже выглядит ужасно некрасиво. Руни подарок принял и пенальти реализовал. Только «МЮ» это не помогло, поскольку гости вытащили ничью.

Испанские комментаторы были ошеломлены нырком Рэшфорда. «Это бросило меня в дрожь, я разочарован им. Я был такого хорошего мнения о нем».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Отличная работа, мой мальчик».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Италия. Серия А Италия Рома Лацио Строотман Кевин Лукаку Джордан Рэшфорд Маркус
Комментарии (18)
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anri1703
1493553247
красавчек так симулировать Роналду отдыхает
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Masteralex
1493553746
нечего так граблями махать в своей штрафной, а если бы игрок не убрал ногу, то он бы её вырвал напрочь де-факто пеналя нет, но за такую опасную игру надо давать :)
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Nesterenko
1493554006
Ну и кто говорит, что в РФПЛ плохо судят??? Только диленты и маленькие дети, которые один фрагмент из ютуба увидели, и сразу комменты строчат. Вон в Серии А судьи чудят.
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батог
1493556633
Нормальный задел перед московским дерби!
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anri1703
1493557046
ну что Москва продолжит ?))
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mutabor0992
1493557678
Ну что им воздалось за плутовство...1-1 и 1-3.Ждем коняшек с хрюшками.
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ufos73
1493558530
Они просто не видели пеньку которую поставили в ворота Спартака с Оренбургом вроде, или Уфой? Когда Кутепом применил свои способности бесконтактного боя )))
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Joni
1493582279
твари
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xColaz
1493618726
Таких нужно в Газ-Мяс переводить
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Д Альбертини
1493622821
тут не пенальти давать надо, а оскар за актерскую игру!)))
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