В Италии футболисту предъявили зеленую карточку. Черчесов поставил игрокам сборной «неуд». Дайджест событий дня

«Ливерпуль» намерен удержать Коутиньо

«Ливерпуль» намерен предложить новый контракт полузащитнику Филиппе Коутиньо. Источник отмечает, что руководство команды планирует сохранить бразильца в своем составе. Напомним, что в услугах бразильца заинтересованы «Барселона» и «ПСЖ». Нынешнее соглашение футболиста с клубом истекает в 2020 году.

Впервые в истории футбола показана зеленая карточка

В матче между «Виртусом Энтелла» и «Виченцой» впервые в истории арбитр показал футболисту зеленую карточку. Ее получил футболист «Виченцы» Кристиан Галано. В одном из эпизодов он признался арбитру, что судья ошибся, назначив угловой в сторону соперника.

Ранее сообщалось, что в серии В было принято решение о введении зеленой карточки. Она является поощрением для футболистов в случае, если они совершают достойные поступки на поле.

Орлов: хуже, чем при Слуцком, быть просто не может

Комментатор Геннадий Орлов высказал мнение относительно предстоящего товарищеского матча между сборной Россией и Коста-Рикой. Также Орлов выступил с критикой в адрес бывшего наставника национальной команды Леонида Слуцкого.

– Черчесов собирает новую команду. Такие матчи – отличная возможность посмотреть на ближайших кандидатов, поработать над взаимодействиями и в целом увидеть вектор развития. А если говорить про соперника, сборная Коста-Рики – очень достойный оппонент, примерно одного уровня с нашей командой.

– В какой стадии находится процесс перестройки сборной России?

– Безусловно, он еще не закончен. На что хочется обратить внимание, так это на изменение атмосферы вокруг команды и ее восприятия. Приход Черчесова поистине вдохновил ребят, и пока его нельзя упрекнуть в чем-либо. Все вызванные игроки, принятые меры не вызывают нареканий и споров. Хуже, чем при Леониде Слуцком, играть уже невозможно, при нем мы достигли самого что ни на есть дна. Теперь все новое будет выглядеть лучше, пусть немного, но лучше, – приводит слова Орлова Russia Today.

Вернуть уважение. Как Черчесов делает самое главное

Еременко провалил допинг-тест после одного из матчей Лиги чемпионов

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко временно отстранен от матчей из-за того, что после одной из игр Лиги чемпионов провалил допинг-тест, сообщает MTV Sport. Ранее на официальном сайте Футбольной ассоциации Финляндии появилась информация о том, что по решению дисциплинарного комитета УЕФА Еременко отстранен от футбола на 30 дней.

«Кубань» распродает клубные автомобили

«Кубань» с целью найти хоть какие-то средства продал практически все клубные автомобили. По словам источника, все автомобили Audi серий А1, А3 и А4 были проданы неестественно дешево и сразу же нашли своих покупателей. В настоящее время «Кубань» имеет в своем активе не больше 2-3 клубных машин.

Черчесов поставил сборной России «неуд»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Коста-Рикой (3:4). Также специалист отметил отличную атмосферу на новом стадионе в Краснодаре.

«Великолепный стадион, отличная атмосфера. Но игра получилась «рваная». Нам, конечно же, есть над чем работать. Коста-Рика в атаке играет лучше, чем в обороне. У соперника есть индивидуально сильные футболисты, которые, при наличии пространства и времени, способны решить эпизод. Об этом мы говорили на теории. Так получилось и в жизни.

Какую оценку поставил сборной? Смотря за что. За кулисы – пять. За то, что вернулись в игру и боролись до победы – хорошая оценка. За результат – два. И «неуд» за индивидуальные просчеты. Если у тебя есть такой нападающий, как Дзюба, способный принять мяч, то надо этим оружием пользоваться. Мы, кстати, играли не только длинными передачами, а по ситуации», – заявил наставник российской сборной.

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Гарай мог перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Баварию», но выбрал «Зенит»

Бывший защитник «Зенита» Эсекьель Гарай, ныне выступающий за «Валенсию», до своего перехода в петербуржскую команду вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией». «Мне кажется, что я сделал правильный выбор, перейдя в «Зенит» в 2014-м году. Все мои решения на протяжении карьеры были положительными. До перехода в «Зенит» я вел переговоры с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Баварией». Однако мне захотелось отблагодарить «Бенфику», поэтому я принял более выгодное для клуба предложение», – сказал Гарай.

Рокировка по-валенсийски: Мустафи out, Гарай in

Украина разгромила Косово, Уэльс сыграл вничью с Грузией и другие результаты отборочных матчей

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа D. 3-й тур

Уэльс – Грузия – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бэйл, 10; 1:1 – Окриашвили, 57.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа G. 3-й тур

Израиль – Лихтенштейн – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Хемед, 4; 2:0 – Хемед, 16; 2:1 – Гоппель, 49.

ЧМ-2018. Отборочный этап. Европа. Группа I. 3-й тур

Финляндия – Хорватия – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Манджукич, 18.

Украина – Косово – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Кравец, 31; 2:0 – Ярмоленко, 81; 3:0 – Ротань, 87.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (Европа)

Турнирные таблицы отбора на ЧМ-2018 (Европа)