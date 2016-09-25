«Спартак» проиграл «Уфе». Павлюченко вошел в пятерку бомбардиров чемпионатов России. Дайджест событий дня

РФПЛ. «Зенит» упустил победу над «Анжи»

В матче 8-го тура РФПЛ «Зенит», ведя по ходу встречи со счетом 2:0, не сумел обыграть «Анжи» и свел дело к ничейному исходу – 2:2. В других встречах «Спартак» на своем поле потерпел минимальное поражение от «Уфы» со счетом 0:1, тульский «Арсенал» и «Терек» не смогли отметиться забитыми мячами.

Ключевые моменты 8-го тура РФПЛ

Забитый Аршавиным мяч позволил «Кайрату» победить «Актобе»

В матче 28-го тура чемпионата Казахстана «Кайрат» одержал минимальную победу над «Актобе» – 1:0. Отметим, что единственный гол этой встречи на свой счет записал Андрей Аршавин, поразивший ворота соперника на 35-й минуте встречи. В нынешнем сезоне Аршавин провел за «Кайрат» в чемпионате Казахстана 23 матча, в которых отметился семью забитыми мячами.

«Гамбург» уволил главного тренера после поражения от «Баварии»

Главный тренер «Гамбурга» Бруно Лаббадиа после поражения от «Баварии» (0:1) в матче 5-го тура Бундеслиги отправлен в отставку. Руководство клуба приняло решение уволить 50-летнего специалиста из-за неудовлетворительных результатов команды. Отметим, что по итогам пяти туров чемпионата Германии «Гамбург» располагается на 17-й строчке в турнирной таблице и имеет в своем активе лишь одно набранное очко.

Селюк: «Гвардиола хороший тренер, но как человек – дерьмо»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк прокомментировал решение главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы запретить агентам и родственникам игроков «Сити» говорить плохое о клубе. «Команда должна сказать Гвардиоле, что Яя – член их семьи. Неправильно отказываться от игрока высшего класса. Но это его решение. Хосеп хороший тренер, но как человек – дерьмо», – сказал Селюк.

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Гол в ворота «Торино» стал для Тотти 250-м в Серии А

В матче 6-го тура Серии А «Рома» в гостях потерпела поражение от «Торино» со счетом 1:3. Отметим, что единственный гол в составе римского клуба провел вышедший на замену Франческо Тотти. Данный забитый мяч стал для 39-летнего форварда 250-м в чемпионате Италии. Напомним, Тотти выступает за «Рому» с 1991 года. В нынешнем сезоне нападающий провел за «волков» в Серии А четыре матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Клопп может стать преемником Анчелотти на посту главного тренера «Баварии»

Руководство «Баварии» в будущем готово предложить пост главного тренера наставнику «Ливерпуля» Юргену Клоппу. По информации источника, на данный шаг мюнхенский клуб может пойти уже в следующем сезоне, сменив нынешнего рулевого Карло Анчелотти. Напомним, Клопп возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. На данный момент английский клуб под руководством 49-летнего специалиста занимает в турнирной таблице АПЛ четвертое место.

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Павлюченко вошел в пятерку лучших бомбардиров чемпионатов России

В матче 8-го тура РФПЛ «Урал» на выезде с минимальным счетом обыграл «Оренбург». Единственный гол в этой встрече забил нападающий Роман Павлюченко. Для 34-летнего футболиста этот забитый мяч стал 103-м в чемпионатах России. По этому показателю форвард обогнал Сергея Семака и вышел на пятое место. Павлюченко уступает Дмитрию Лоськову (120), Дмитрию Кириченко (129), Александру Кержакову (139) и Олегу Веретенникову (143).

ЦСКА – «Тоттенхэм» рассудит испанская бригада арбитров во главе с Лаосом

Стали известны имена арбитров, которые будут работать на матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Тоттенхэмом». Встречу доверено обслуживать бригаде арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Напомним, что поединок ЦСКА – «Тоттенхэм» состоится 27 сентября и начнется в 21:45 по московскому времени.