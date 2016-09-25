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    «Зенит» и «Анжи» сыграли вничью. «Спартак» уступил «Уфе». Ключевые моменты 8-го тура РФПЛ


    3.3
    Голосов: 3
    25.09.2016 17:50
    Лидер чемпионата уступил в тяжелейшем матче с номинальным аутсайдером. «Зениту» гостит в Махачкале. «Бомбардир» в режиме онлайн отслеживает главные моменты матчей 8-го тура РФПЛ.

    «Анжи» – «Зенит» – 2:2

    Боли сравнивает счет.

    Отыгрывают хозяева один мяч.

    Дубль оформляет Артем, доводя преимущество «Зенита» до двух мячей.

    Артем Дзюба открыл счет в матче.

    «Спартак» – «Уфа» – 0:1

    Фатаи открывает счет в матче со «Спартаком»! Этот гол так и остался единственным в этом матче.

    «Арсенал» – «Терек» – 0:0

    «Оренбург» – «Урал» – 0:1

    Роман Павлюченко забил единственный гол в этой встрече.

    Ростов – Локомотив – 1:0

    1:0 – Полоз.

    ЦСКА – Краснодар – 1:1

    Два неплохих момента были у Смолова в конце встречи, но дубль Федору на этот раз не покорился. В итоге – справедливая ничья.

    Смолов! Супергол забивает Федор! 1:1!

    И сразу гол у нас! 4-я минута – Траоре забил.

    В старте: Крицюк (В), Енджейчик, Гранквист (К), Налдо, Калешин, Газинский, Каборе, Эбуэ, Жоаозиньо, Ахмедов, Смолов

    Запасные: Синицын, Адамов, Мартынович, Петров, Торбинский, Окриашвили, Лаборде, Быстров, Ари

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит»
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 3
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +13

      Δ0πи3дeлся_k0$0рылый_1001 11 января 2021, 18:10

      e5 коней e5

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      TUMS 26 сентября 2016, 00:16

      Оборона ЦСКА полностью провалилась. Смолов молодец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 26 сентября 2016, 00:16

      Лидеры теряют очки!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      spaike 25 сентября 2016, 19:06

      Уфа последние игры удивляет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 25 сентября 2016, 17:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Уфа играет в антифутбол. Штрафовать бы команды за схему 0-11... А комментаторы проплаченные взахлеб Уфу хвалят. Если Уфа такая отличная команда то чего они на 11 местев чемпионате

      -4
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      ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 > turist82 25 сентября 2016, 18:11

      Правильно !И Луч ,и Уфу надо штрафовать по полной ! Да и вообще ,кому Спартак не сможет забить ,сразу за цугундер и в штрафники ! А там и до Европы доберёмся ,там токе есть ,к сожалению ,команды играющие от обороны.Главный тренер Спартака много таких знает в Италии !

      3
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      Рейтинг: -41

      Бью Свиней > turist82 25 сентября 2016, 19:51

      Ничего срамтак скоро ниже Уфы будет ,не торопись!

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 25 сентября 2016, 14:36

      павлюченко молоток

      1
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      Рейтинг: +158

      KB_Krasnogorsk 25 сентября 2016, 07:52

      Гол Смолова конечно уровень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 25 сентября 2016, 02:34

      Ставила на Ростов, не прогадала, поздравляю команду и себя

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Sergei1968 24 сентября 2016, 23:51

      гол смолова стоит особником лишь в англии или испании такие голы встречаются.гол точно топовыи и запоминающии.

      -1
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      Рейтинг: +89

      Болельщик 123-777 24 сентября 2016, 23:14

      Красивый гол )))

      1
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