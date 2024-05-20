Определились участники стыков от Первой лиги за выход в РПЛ

«Акрон» и тульский «Арсенал» финишируют в зоне стыковых матчей за выход в российскую Премьер-лигу.

Команда из Тольятти получила лицензию от РФС, поэтому будет бороться в стыках.

По «Арсеналу» пока есть сомнения. Сейчас они не соответствуют определенным требованиям, но уже подали апелляцию. Их в стыках может заменить «Родина» с пятого места.

«Акрон» и «Арсенал» / «Родина» будут играть с командами, занявшими 13-е и 14-е места по итогам сезона РПЛ.