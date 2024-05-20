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    • Определились участники стыков от Первой лиги за выход в РПЛ

    Определились участники стыков от Первой лиги за выход в РПЛ

    «Акрон» и тульский «Арсенал» финишируют в зоне стыковых матчей за выход в российскую Премьер-лигу.

    Команда из Тольятти получила лицензию от РФС, поэтому будет бороться в стыках.

    По «Арсеналу» пока есть сомнения. Сейчас они не соответствуют определенным требованиям, но уже подали апелляцию. Их в стыках может заменить «Родина» с пятого места.

    «Акрон» и «Арсенал» / «Родина» будут играть с командами, занявшими 13-е и 14-е места по итогам сезона РПЛ.

    • Напрямую в высший дивизион вышли «Химки» и махачкалинское «Динамо».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (3)
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    ...уефан
    1716226615
    ...жаль Арсенал будет, если чинуши футбольные прокинут их...
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    Mirak92
    1716228659
    Никто не пройдет стыки .Вылетят 2 команды из РПЛ.
    Ответить
    Suvorov71
    1716229661
    Вот если честно, то наш Арсенал уступает в классе многим тем кто будет в переигровке, ну если только с Н.Н. можем сразиться, с другими очень тяжко, но что делать надо играть
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