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    • Орлов ответил на обвинения в адрес «Ахмата» в сдаче матча «Зениту»

    Орлов ответил на обвинения в адрес «Ахмата» в сдаче матча «Зениту»

    Журналист Геннадий Орлов порассуждал о причинах слабой игры «Ахмата» против «Зенита» в 29-м туре РПЛ.

    • Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:1.
    • Пента-трик оформил Матео Кассьерра.
    • До этого поражения у «Ахмата» было 5 побед подряд в чемпионате.

    «Комментарии читателей, болельщиков о том, что «Ахмат» не особо хотел играть и не сопротивлялся? Тут можно сказать только одно: так матчи не сдаются. С таким-то счетом!

    Ну вы о чем? Это же дикость! Как вообще такое возможно? Сейчас легионеров много в команде, такую историю не спрячешь.

    Да и это не первое подобное поражение «Ахмата». А как тогда быть с 1:7 от «Балтики»? Так тогда везде можно искать какой-то заговор...

    Потеря концентрации, недонастрой. Все вместе взятое», – считает Орлов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (9)
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    The only one
    1716223325
    Вачик так прямо и сказал:"Папа, я не виноват..."
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    СпорЦмен
    1716223519
    Ну если не слили, значит, мы их просто обоссали. Что лучше не знаю, выбирать болелам Терека.
    Ответить
    ...уефан
    1716223596
    ...короткий ответ Орлова уже сам по себе настораживает)...
    Ответить
    Spartak_forv@
    1716223993
    У Гены галош много, переобуваться устанешь)
    Ответить
    Suvorov71
    1716225203
    Флюгер, ты как всегда пердишь за помойных импотентов, перестань, все знают кто позор россии
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    Алексей З
    1716228838
    Результат предсказуем и не надо канитель разводить. Скажу больше , даю 95 % , что и Ростов проиграет в Питере. Это не сливы , это традиции. Главный матч в Краснодаре, там уже никто третий не вмешается. Красота. Надеюсь эта пара доставит радость большинству болел страны. Этого шанса Динамо ждало пол-века, как бы это донести до легионеров. Удачи !!!
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    mutabor0992
    1716233243
    Орлов ответил...А чем ОТВЕТИЛ не уточнили.ОбоСсанцы!
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