Орлов ответил на обвинения в адрес «Ахмата» в сдаче матча «Зениту»

Журналист Геннадий Орлов порассуждал о причинах слабой игры «Ахмата» против «Зенита» в 29-м туре РПЛ.

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 5:1.

Пента-трик оформил Матео Кассьерра.

До этого поражения у «Ахмата» было 5 побед подряд в чемпионате.

«Комментарии читателей, болельщиков о том, что «Ахмат» не особо хотел играть и не сопротивлялся? Тут можно сказать только одно: так матчи не сдаются. С таким-то счетом!

Ну вы о чем? Это же дикость! Как вообще такое возможно? Сейчас легионеров много в команде, такую историю не спрячешь.

Да и это не первое подобное поражение «Ахмата». А как тогда быть с 1:7 от «Балтики»? Так тогда везде можно искать какой-то заговор...

Потеря концентрации, недонастрой. Все вместе взятое», – считает Орлов.