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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

ЦСКА - Краснодар

24.09.2016, Суббота, 17:00 мск Москва, стадион ВЭБ Арена Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 8 тур ЦСКА - Краснодар
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
29 тур
16 мая, понедельник 19:30 ЦСКА 2:0 Краснодар
15 тур
8 ноября, воскресенье 17:00 Краснодар 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
20 апреля, среда 19:30 ЦСКА 3:1 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
24 тур
19 апреля, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:1 Краснодар
14 тур
22 ноября, суббота 16:30 Краснодар 2:1 ЦСКА
Россия. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
16 апреля, среда 19:30 ЦСКА 0:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
19 тур
6 декабря, пятница 17:45 Краснодар 1:0 ЦСКА
14 тур
27 октября, воскресенье 16:00 ЦСКА 5:1 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 13:30 ЦСКА 1:0 Краснодар
7 тур
2 сентября, воскресенье 13:30 Краснодар 0:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
18 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 1:1 ЦСКА
3 тур
3 апреля, воскресенье 18:30 ЦСКА 1:1 Краснодар
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +37

    Den_161 24 сентября 2016, 23:35

    Краснодару судьишка не помог на этот раз

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    Рейтинг: +45

    ск122 24 сентября 2016, 19:12

    да обкешились((((

    0
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    Рейтинг: +54

    CSKA_Sergey 24 сентября 2016, 19:08

    Вот что значит Дзаги нет.

    -1
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    Рейтинг: +118

    kostyandr 24 сентября 2016, 18:58

    1-1

    1
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    Рейтинг: +157

    горя 24 сентября 2016, 18:55

    хороший счёт

    0
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 24 сентября 2016, 10:50

    Ребят, кстати поменяйте, пожалуйста, название нашего стадиона - правильное название "Арена ЦСКА" и фото там тоже неверное

    -2
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    Рейтинг: +117

    Dj_CBEPXY > Alekandr 24 сентября 2016, 16:26

    А когада вы свою бомжатню достроете

    2
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 24 сентября 2016, 10:05

    ничья

    2
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    Рейтинг: +1655

    PassCSKA 22 сентября 2016, 13:02

    Билеты уже в кармане! Увидимся на 209 секторе!)

    0
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