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    • Мацуев недоволен назначением Станковича на пост тренера «Спартака»

    Мацуев недоволен назначением Станковича на пост тренера «Спартака»

    Пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев отреагировал на решение клуба пригласить Деяна Станковича.

    • Сербский тренер возглавит команду со следующего сезона.
    • Контракт подписан на 2 года.
    • Он сменит Владимира Слишковича, который останется в штабе.

    «Я бы не делал заявлений в три абзаца с привлекающим названием, очень сложно объяснить свои личные чувства. Понятно, можно сказать, что надо дождаться хотя бы половины чемпионата, воспользоваться паузой, но я не понимаю логики, почему мы отказываемся от российских тренеров.

    Я не говорю про Станислава Черчесова, хотя не понимаю, почему тренер такого класса находится в свободном плавании.

    Очень сложно здесь говорить: опять тонко, опять иностранец, какая-то интрига. Может быть для триллера это хорошо. Я могу сказать тривиальные слова «поживем-увидим», как это было всегда перед приходом иностранцев.

    Давайте посчитаем, сколько у нас было иностранцев. Эффект Массимо Карреры выстреливает раз в сколько лет? Хотелось бы это знать», – сказал Мацуев.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:40
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    Комментарии (19)
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    Spartak_forv@
    1716211431
    Пианист даёт советы администраторам футбола. Лишь бы поп…ть,без конкретики
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    САДЫЧОК
    1716211758
    Какой же омерзительный тип , этот Мацуев?!
    Ответить
    Каратель
    1716211783
    Интересно,а как бы Мацуев реагировал если бы ему его поклонники фортапяны давали советы как правильно играть??? Наверное бы прислушивался к каждому))))
    Ответить
    Зарема лис
    1716212385
    У кого из русских получилось в Спартаке не считая Картина?
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    Валя Ромашина
    1716212536
    Для Спартака подойдет Черсесов ,Газзаев или Оленичев на крайний случай . Но лучше Черсесов он не позволит собой управлять и расставит всех игроков согласно купленным билетам . Спартак в этом сезоне мог стать чемпионом, но команда увлеклась сливая Тодеско и специально проигрывая слабым . Слили и кому легче из болельщиков стало ? Тупые могут кидать валенки , тапочки или что у них есть
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    timon2401
    1716213853
    Ну встречный вопрос сам по себе.. А что у местных тренеров получилось? Их было не меньше чем иностранцев.. Романцев конечно внёс огромный вклад в многочисленные чемпионства, но тогда Спартак собирал все "сливки" отечественного футбола ( не чита современным)...а нынешние тренеры слабы, и будь норм конкуренция они бы вообще не были бы востребованы
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    Сергей-Куприянов-vkontakt
    1716215091
    Хэх, так и я умею, ты нам "Мурку" сбацай.
    Ответить
    ...уефан
    1716215243
    ...да что тут базарить, все в непонятках пока...
    Ответить
    СпорЦмен
    1716218538
    Зачем иностранный тренер? Чтобы он пиз*дел и его никто не понимал, всё правильно. :)))
    Ответить
    NewLife
    1716220933
    "но я не понимаю логики, почему мы отказываемся от российских тренеров." Объясняю для непонятливых лже болельщиков: Спартак должен побеждать, а для этого нужен сильный тренер не зависимо от национальности, но тебе нац принадлежность важнее побед. Специалисты в руководстве клуба и многие болельщики считают, что Черчесов слабый коуч. Я лично с этим согласен. Читай Салтыкова-Щедрина, патриот.
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