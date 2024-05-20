Игнатов оценил назначение Станковича в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отреагировал на решение клуба пригласить Деяна Станковича.

Сербский тренер возглавит команду со следующего сезона.

Контракт подписан на 2 года.

Он сменит Владимира Слишковича, который останется в штабе.

– Как отнеслись к назначению Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»? Помните его, как футболиста?

– Я смотрел Лигу чемпионов в то время, когда он играл. Видел, как он выступал в «Интере», забивал с центра поля.

Как футболист – это легенда. Как тренер он тоже завоевал титулы. Будет интересно с ним поработать. Ждем, когда он приедет.

– То есть для вас это авторитетный тренер?

– Для меня любой тренер всегда авторитет, кто бы это ни был. Я всегда говорил, что каждый наставник, который был в моей карьере, что-то мне дал.

Я всегда им благодарен. Бывают разные времена, но такова футбольная жизнь. Главное быть честным с самим собой, работать на максимуме, и тогда тренер будет тебя ценить.

– Слишкович остается в тренерском штабе «Спартака». Вас это радует?

– Да, мы рады. Владимир с нами уже очень долгое время. Знает нас и подход к каждому игроку. Хорошо, что он останется. Будет помогать нам, как сейчас.