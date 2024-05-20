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    Игнатов оценил назначение Станковича в «Спартак»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов отреагировал на решение клуба пригласить Деяна Станковича.

    • Сербский тренер возглавит команду со следующего сезона.
    • Контракт подписан на 2 года.
    • Он сменит Владимира Слишковича, который останется в штабе.

    – Как отнеслись к назначению Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака»? Помните его, как футболиста?

    – Я смотрел Лигу чемпионов в то время, когда он играл. Видел, как он выступал в «Интере», забивал с центра поля.

    Как футболист – это легенда. Как тренер он тоже завоевал титулы. Будет интересно с ним поработать. Ждем, когда он приедет.

    – То есть для вас это авторитетный тренер?

    – Для меня любой тренер всегда авторитет, кто бы это ни был. Я всегда говорил, что каждый наставник, который был в моей карьере, что-то мне дал.

    Я всегда им благодарен. Бывают разные времена, но такова футбольная жизнь. Главное быть честным с самим собой, работать на максимуме, и тогда тренер будет тебя ценить.

    – Слишкович остается в тренерском штабе «Спартака». Вас это радует?

    – Да, мы рады. Владимир с нами уже очень долгое время. Знает нас и подход к каждому игроку. Хорошо, что он останется. Будет помогать нам, как сейчас.

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1716223793
    ...красиво спел, не придраться). И активу в масть и отрицалово на перо не посадит...
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    Номэд
    1716224119
    Петушара дырявый спиртсмент из уголовки (ахаахаа) на удивление ещё не отписался на ветке...
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    alefreddy
    1716226507
    Слишкович и сам бы справился
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    VVM1964
    1716227128
    А вот придет Станкович, посмотрит на тебя а деле и пинком под зад ...- что тогда скажешь ?)))
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