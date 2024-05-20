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    Литвинов прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

    Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своих эмоциях в связи с уходом из клуба Георгия Джикии.

    «Тронуло сердце. Георгий – наставник, капитан, лидер. Близко общаемся с ним, для меня он как старший брат.

    Прощание на поле прошло очень тепло, но я думаю, что мы с Георгием попрощаемся еще раз. Гудеть не будем, кофе выпьем.

    Контакты у нас остались, вряд ли мы перестанем общаться», – заявил Литвинов.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    Алексей З
    1716213313
    Руслан , он жив и здоров , не уезжает не куда, Жора просто поменял место работы. Профессия у вас такая, плохо будешь играть , могут уволить. Кофе попей и пивасика в отпуске святое дело , но помни раз в Спартаке то требования высокие, пример Джикии другим наука.
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    СпорЦмен
    1716218219
    Попращаемя ещё раз... Тет-а-тет. Отсосет ему на дорожку. :)))
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    Номэд
    1716220534
    Дырявый Петух спиртсмент уже отметился на ветке. Видимо сидит и мониторит сайт.
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