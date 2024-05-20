Литвинов прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своих эмоциях в связи с уходом из клуба Георгия Джикии.
«Тронуло сердце. Георгий – наставник, капитан, лидер. Близко общаемся с ним, для меня он как старший брат.
Прощание на поле прошло очень тепло, но я думаю, что мы с Георгием попрощаемся еще раз. Гудеть не будем, кофе выпьем.
Контакты у нас остались, вряд ли мы перестанем общаться», – заявил Литвинов.
- 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.