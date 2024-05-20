Литвинов прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

Защитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал о своих эмоциях в связи с уходом из клуба Георгия Джикии.

«Тронуло сердце. Георгий – наставник, капитан, лидер. Близко общаемся с ним, для меня он как старший брат.

Прощание на поле прошло очень тепло, но я думаю, что мы с Георгием попрощаемся еще раз. Гудеть не будем, кофе выпьем.

Контакты у нас остались, вряд ли мы перестанем общаться», – заявил Литвинов.