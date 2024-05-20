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    • Агент Гурцкая раскрыл, как «Спартаку» предложили Станковича – это произошло на заводе

    Агент Гурцкая раскрыл, как «Спартаку» предложили Станковича – это произошло на заводе

    Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал подробности приглашения Деяна Станковича в «Спартак».

    • Сербский тренер возглавит команду со следующего сезона.
    • Контракт подписан на 2 года.
    • Он сменит Владимира Слишковича, который останется в штабе.

    – Что вы думаете о назначении Станковича в «Спартак»?

    – Я пока не готов его критиковать, но не понимаю, как можно выбрать Станковича, если на рынке есть Черчесов и Карпин. С какого ты выбираешь Станковича, когда есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?

    Карпин и Черчесов точно лучше Станковича. Они лучше знают русский футбол, они больше времени работают. Заслуги Станковича в футболе пока очень сомнительные. Выиграть с «Црвеной Звездой» и с «Ференцварошем» чемпионат может любой тренер.

    У Станковича была провальная «Сампдория», было два хороших года с «Црвеной Звездой», по бюджету в Сербии она имеет даже большую разницу, чем «Зенит» и остальные команды в РПЛ. У «Црвены Звезды» из года в год меняются тренеры, но она все равно чемпион.

    Мне не понравилось, что у Станковича шел сезон в «Ференцвароше», впереди был финал Кубка, а он уже месяц вел переговоры со «Спартаком». Еще больше смущает, каким образом он вообще попал в «Спартак».

    – Каким?

    В Генуе есть завод «Лукойла» по переработке нефтепродуктов. Кандидатуру Станковича предложили там – так Деян попал на стол к Жданову.

    То есть Амарал не имеет никакого отношения к приходу Станковича. Это еще раз говорит о том, что в «Спартаке» нет никакого вектора развития, все происходит стихийно.

    – Какие кандидатуры были у Амарала?

    – Я склоняюсь к тому, что кандидатура тренера «Браги» похожа на правду.

    – Янсен?

    – Янсен – сто процентов кандидатура Амарала, которую зачехлил Матыцын.

    – Почему?

    – Потому что он засомневался после того, как увидел, сколько говна в прессе вылилось на Янсена.

    Они решили провести с ним дополнительное собеседование, на что не пошел уже Янсен. Потому что ему сначала сказали, что он – тренер «Спартака», потом сказали, что нужно прилететь и провести еще одно собеседование. Он посчитал, что это большие риски.

    Амарала брали для выстраивания коллектива, но ему прилетают куски с разных сторон. Потом ему надо будет сшивать это одеяло. Естественно, у него уже есть аргумент: «Это не я звал Станковича».

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (5)
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    ...уефан
    1716230957
    ...понты и распальцовки от Гурцкая поднадоели... Фуфло...
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    Зарема лис
    1716231529
    Я у мамы балабол, придумаю любой инфоповод, талантище ***
    Ответить
    Александр-Каратеев-yandex
    1716231663
    "С Ференцварошем может выиграть любой тренер" - цитата Гурцкая. Вот к Черчесову это и относится.
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    Freyd
    1716232959
    Знаток ,рядом стоял на заводе и выпрашивал чтоб взяли его кандидатуру тренера.
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    NewLife
    1716233309
    Гурцкая, ты со своими подопечными в жопе, поэтому истеришь. "есть два русских тренера, которые гарантируют больший результат?" Чабан поставит на кон форелевую ферму, а Валера эстонский паспорт ?)))
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