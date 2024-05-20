Ловчев раскритиковал кадровую политику «Спартака»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил о зацикленности клуба на иностранцах.
«Для меня непонятны некоторые вещи. Есть главные руководители «Спартака». И вот они берут на должность спортивного директора этого Амарала. Брать только иностранцев, доверять только им – это аморально.
И он русских даже не рассматривал на пост тренера. Я просто возмущен, что это руководство «Спартака» позволяет этому Амаралу плохо говорить о некоторых российских специалистах.
Есть два русских тренера. Карпин работает хорошо с очень средней командой. Черчесов выигрывал с «Легией» и «Ференцварошем». Сказку сделал для нас со сборной.
И позволили расправиться с Джикией. По‑другому я это не вижу. Это капитан команды! При Старостине уважение было бы уважение к этому человеку. Да, расстались бы, возможно, но по‑другому», – сказал Ловчев.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ после 29 туров.
- Со следующего сезона команду возглавит серб Деян Станкович.
- С Георгием Джикией клуб не продлил контракт – 30-летний защитник вскоре станет свободным агентом.