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    Ловчев раскритиковал кадровую политику «Спартака»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев заявил о зацикленности клуба на иностранцах.

    «Для меня непонятны некоторые вещи. Есть главные руководители «Спартака». И вот они берут на должность спортивного директора этого Амарала. Брать только иностранцев, доверять только им – это аморально.

    И он русских даже не рассматривал на пост тренера. Я просто возмущен, что это руководство «Спартака» позволяет этому Амаралу плохо говорить о некоторых российских специалистах.

    Есть два русских тренера. Карпин работает хорошо с очень средней командой. Черчесов выигрывал с «Легией» и «Ференцварошем». Сказку сделал для нас со сборной.

    И позволили расправиться с Джикией. По‑другому я это не вижу. Это капитан команды! При Старостине уважение было бы уважение к этому человеку. Да, расстались бы, возможно, но по‑другому», – сказал Ловчев.

    • «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ после 29 туров.
    • Со следующего сезона команду возглавит серб Деян Станкович.
    • С Георгием Джикией клуб не продлил контракт – 30-летний защитник вскоре станет свободным агентом.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (14)
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    СпорЦмен
    1716229663
    Ловчев,это старая школа. Уважуха ему. Ну а срамтаку позор! Тем хуже срамтаку, тем веселее нам! :)))
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    Алексей З
    1716230086
    Ох, блдь , человечек тот ещё. Ты же рубаху рвёшь , спартаковец , заслугами всех достаёшь , ну напомни как тебя Легенду Бесков из Спартака выжил, что-то не помню прощального матча. Старостин был в клубе. Станкович в футболе покруче тебя будет , тут тебе не светит , так ты фрукт теперь на Амарала попёр. Ох.еть ! Ну и гнилой ты Серафимыч. Не трогай Спартак , без тебя желающих доХ.
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    ...уефан
    1716230672
    ...давай, Серафимыч, жги уже по-взрослому, что давеча, не то, что теперича. Ты только скажи, мы и пять замен уберем, снова без замен играть будем, как давеча... Лучше вспомни, как ты в пердив увел команду по результатам 76-го года. Во, времена были... Романтика, мать её!...
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    Spartak_forv@
    1716230685
    У меня такое ощущение, что ветераны Спартака сильно не хотят, чтобы команда играла хорошо!
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    VVM1964
    1716230756
    Как же вы достали !!! Хоть кто ни-будь будет выдвигать в качестве аргумента профессиональные ( тренерские ) качества и способности ??? Слышу ТОЛЬКО одно - "иностранный" или "отечественный" !!! ((( ДРУГИХ критериев НЕТ ??? ... Это что основной ??? ... Я понимаю, что сейчас "модно" всё отечественное, но вы сначала создайте !!! Где он этот российский специалист ??? ((( Может и есть молодые таланты - вот и пусть доказывают свою состоятельность на клубах ФНЛ ... Есть один футбольный гений - Семак, но он уже занят )))
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    Oleg-Gazza
    1716231407
    Старый очнись! С покупкой Фло это было уже странно!!! Сам же таскаешься за бабками на Матч ТВ, а агентам надо хлебушек тоже! Сдох футбол уймись!
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    Зарема лис
    1716231476
    Вот такие патриоты Спартака лодку постоянно и раскачивают
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    NewLife
    1716232727
    До чего же ты убогий, Ловчев, если суешь нам лузеров Черчесова и Карпина. Особенно Карпин запомнился тем, что на посту ген дира растранжирил федуновское бабло и выгнал Эмери, а на посту тренера выгнал защитника сборной Аргентины Рохо.
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    Freyd
    1716232843
    Как реально достали так называемые ветераны Спартака,хватит лезть в дела клуба,дайте уже людям поработать.
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    Россия
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