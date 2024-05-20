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    • Калешин обматерил судью во время матча Первой лиги: «Ты чe, ***, слепой? Пидорас!»

    Калешин обматерил судью во время матча Первой лиги: «Ты чe, ***, слепой? Пидорас!»

    Главный тренер «Алании» Евгений Калешин получил красную карточку в ходе игры 33-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».

    Его удалили за оскорбительное высказывание в адрес главного арбитра Инала Танашева.

    Калешин не согласился с судейским решением на 27-й минуте, когда атака «Алании» была остановлена из-за выхода мяча за пределы поля.

    «Ты чe, *** [блин], слепой? Пидорас!» – сказал тренер Танашеву.

    • «Алания» выиграла со счетом 1:0.
    • Внутри команды из Владикавказа действует запрет на мат.
    • Калешин ввел для футболистов штрафы за нецензурную брань.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (7)
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    acor94
    1716212503
    Ну и чмоня, давай на понижение, пару лет в 4 дивизионе. Не дорос до больших клубов.
    Ответить
    Алексей З
    1716212764
    Это быдло.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1716212817
    В лучшей лиге мира своя атмосфера)
    Ответить
    Mirak92
    1716213390
    ******* Эм..... что за беспредел ,обычному обывателю нельзя писать ,а вам можно ?)
    Ответить
    Номэд
    1716213865
    Последнее слово относится к СпиртЦменту!
    Ответить
    ...уефан
    1716215091
    ...за каждый поступок в жизни своя цена...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1716220878
    ну и заголовки стали на бомбе, как в желтушной газете, а болел за ЭТО слово звездят*) Калешин сам ввёл запрет на мат, сам и нарушил, штраф небольшой - всего 1000 рублей))
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