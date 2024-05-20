Калешин обматерил судью во время матча Первой лиги: «Ты чe, ***, слепой? Пидорас!»

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин получил красную карточку в ходе игры 33-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровска».
Его удалили за оскорбительное высказывание в адрес главного арбитра Инала Танашева.
Калешин не согласился с судейским решением на 27-й минуте, когда атака «Алании» была остановлена из-за выхода мяча за пределы поля.
«Ты чe, *** [блин], слепой? Пидорас!» – сказал тренер Танашеву.
- «Алания» выиграла со счетом 1:0.
- Внутри команды из Владикавказа действует запрет на мат.
- Калешин ввел для футболистов штрафы за нецензурную брань.