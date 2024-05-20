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    • Агент Гурцкая: «У Игнашевича остался долг перед «Балтикой», который он должен вернуть»

    Агент Гурцкая: «У Игнашевича остался долг перед «Балтикой», который он должен вернуть»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что Сергей Игнашевич должен остаться в «Балтике» даже в случае вылета из РПЛ.

    Сергей Игнашевич, возможно, вылетит с «Балтикой» в ФНЛ. Он заслужил шанс на работу в другом клубе в РПЛ?

    – Нет, потому что у него есть долги перед «Балтикой». Своими экспериментами в первом круге…

    – Какими?

    – Он попытался играть в высокий прессинг, но он не до конца оценил уровень РПЛ. Он его не знал.

    Во втором круге они играли блестяще, набрали кучу очков, вопросов к нему нет. Но у него остался долг перед «Балтикой», который он должен вернуть. Для этого ему нужно триумфально пройти следующий год.

    У него есть хороший спортивный директор, который наберет команду. Конечно, от большого количества иностранцев придется избавиться, но они разберутся.

    «Балтика» дала Игнашевичу карт-бланш, который он теперь должен вернуть. Если «Балтика» вылетит, а Игнашевич их вернет в РПЛ, они будут в расчете.

    После этого Игнашевич, как более закаленный человек, наверное, привлечет внимание более статусной команды. Хотя я считаю, что «Балтика» с бюджетом «Ростеха» вполне может претендовать на то, чтобы не бороться за выживание.

    Пока что Игнашевичу рановато в ЦСКА, потому что в ЦСКА приучены к победам. С Игнашевичем никакой гарантии не будет, а эксперименты уже у ЦСКА были, и лучше по этому пути им не идти.

    • «Балтика» идет на 15-м месте в РПЛ.
    • Калининградцы набрали 26 очков в 29 турах.
    • Команда Игнашевича отстает на 3 балла от зоны стыков за тур до конца сезона.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Комментарии (4)
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    Spartak_forv@
    1716225418
    Балтику в финал кубка вывел!Какие долги???
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    AtticusFinch
    1716226184
    Агент рассуждает о тактике?))) не смешит пусть народ))
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    Cleaner
    1716227680
    Гурцкая, ты кто такая, чтобы про долги Игнашевича говорить???...(((
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    FCSpartakM
    1716231621
    "Но он не до конца оценил уровень РПЛ"- это прикол что ли? Игнашевич не знает как играют в РПЛ , проведя в этом РПЛ миллион матчей? Они вообще слышат, что порой несут?
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