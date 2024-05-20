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    Реакция Орлова на решение «Спартака» не продлевать Джикию

    Журналист Геннадий Орлов высказался о том, что Георгий Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона.

    «Спартак» простился с Джикией. Он хороший парень. На мой взгляд, Абаскаль поступил просто непорядочно по отношению к Георгию.

    Ну если у тебя есть что-то к нему, подойди скажи в глаза. Если ты считаешь, что он уже не тянет, объясни и выпускай хотя бы на несколько минут.

    Это очень деликатный момент. С популярным, опытным игроком надо красиво расставаться.

    Что касается спортивной составляющей, то, возможно, Джикии было бы уже тяжело в «Спартаке». «Зенит» же расстался с Дзюбой, не продлил контракт. И время показало, что он и в «Локомотиве» на длинной дистанции сбавил...

    Посмотрим, может быть, Джикия найдет в себе силы и проявит себя в другой московской команде. Но я тут скорее о другом. Хорошо хоть вчера такую церемонию организовали. Но что было до этого?

    Абаскаль просто игнорировал Джикию. Почему? В команде должны быть человеческие отношения! Зачем приглашали Абаскаля? На каком основании? Ни опыта, ни потрясающих моральных качеств.

    Что мы увидели? Прыгающего вдоль бровки, все время чем-то недовольного человека. Что это за педагог? Тренер должен быть спокойным!

    Константин Иванович Бесков сидел на трибуне, а не на скамейке. И «Спартак» у него играл великолепно!» – заявил Орлов.

    • 30-летний Джикия в «Спартаке» с декабря 2016 года.
    • Он забил 5 голов в 215 матчах.
    • С 2019 года Георгий являлся капитаном команды.
    • Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (2)
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    СпорЦмен
    1716218038
    Срамтак, ещё раз показал, что сектанский клуб. Перестал платить вступнве и на выход, с дырявый жопой! :)))
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    NewLife
    1716220055
    Какое твое бакланье дело.
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