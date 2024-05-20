Зырянов объяснил провал сборной России на Евро-2012

Константин Зырянов порассуждал о причинах неудачи сборной России на Евро-2012.

Россияне заняли 3-е место в группе с Чехией, Грецией и Польшей.

Сборная разгромила чехов (4:1), сыграла вничью с поляками (1:1) и уступила грекам (0:1).

– Евро-2012. Что не вышло там?

– Команда у нас была играющая. Я считаю, что состав был даже сильнее, чем в 2008-м. Психологически в первую очередь. Жернова Марибора через себя уже пропустили. Опытные, закалeнные футболисты.

Кто-то, может, меня осудит за эти слова, но это моe мнение. Оценивая случившееся тогда уже как тренер, могу сказать, что нас, скорее всего, не совсем правильно подвели к турниру.

Может, помните, мы ещe до первого матча вынесли итальянцев 3:0 в товарищеской встрече, потом разгромили чехов 4:1. Но вместо того, чтобы набирать, мы только сбавляли. Не становились свежее.

В 2008-м было иначе – мы набирали и к плей-офф вышли на пик. А здесь, возможно, тренерский штаб ошибся в расчeтах на несколько дней.