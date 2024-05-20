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    Зырянов объяснил провал сборной России на Евро-2012

    Константин Зырянов порассуждал о причинах неудачи сборной России на Евро-2012.

    • Россияне заняли 3-е место в группе с Чехией, Грецией и Польшей.
    • Сборная разгромила чехов (4:1), сыграла вничью с поляками (1:1) и уступила грекам (0:1).

    – Евро-2012. Что не вышло там?

    – Команда у нас была играющая. Я считаю, что состав был даже сильнее, чем в 2008-м. Психологически в первую очередь. Жернова Марибора через себя уже пропустили. Опытные, закалeнные футболисты.

    Кто-то, может, меня осудит за эти слова, но это моe мнение. Оценивая случившееся тогда уже как тренер, могу сказать, что нас, скорее всего, не совсем правильно подвели к турниру.

    Может, помните, мы ещe до первого матча вынесли итальянцев 3:0 в товарищеской встрече, потом разгромили чехов 4:1. Но вместо того, чтобы набирать, мы только сбавляли. Не становились свежее.

    В 2008-м было иначе – мы набирали и к плей-офф вышли на пик. А здесь, возможно, тренерский штаб ошибся в расчeтах на несколько дней.

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    Источник: «Чемпионат»

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