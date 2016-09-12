Траоре, Промес, Салугин и другие герои и антигерои 6-го тура РФПЛ

Герой: Квинси Промес («Спартак»)

Гол в главном матче тура забил Ивелин Попов, но мы предпочли похвалить, прежде всего, Промеса, который: а) героически задорно отыграл все 90 минут даже несмотря на полученную травму в матче сборных; б) сделал на болгарина голевой пас; в) чаще всех попадал в створ ворот; г) гораздо чаще всех раздавал обостряющие передачи; д) лучше всех в «Спартаке» обводил; е) еще и отрабатывал в обороне круче Ивелина, судя по показателям отборов и перехватов. Короче говоря, настоящий вожак команды, который наверняка бы обеспечил результат, даже если бы Попов в том эпизоде промахнулся.

Однако болгарский полузащитник был точен и забил единственный гол, а «Спартак» подкорректировал грустную статистику матчей против «Локо»: всего одна победа была добыта в восьми предыдущих встречах. Красно-белые в очередной раз дома победили и не пропустили, их соперники смотрелись слишком безыдейно, чтобы этому помешать, а в перерыве по тактическим соображениям еще и лишились Самедова. У «Спартака» были возможности удвоить счет еще в первом тайме, ближе к концу игры Зе Луиш зарядил в перекладину, «Локомотив» же ничего внятного в этом матче не создал. И заслуженно уступил в дерби лидеру чемпионата.

Герой: Ласина Траоре (ЦСКА)

Конечно же, почет и слава герою, забившему дважды в матче с «Тереком», но помнить эту игру будут даже не столько по дублю, сколько по первому голу в истории новенькой «Арены ЦСКА», который провел как раз ивуариец. Армейцы же отметили стартовый матч на своем красавце-стадионе крупной победой над «Тереком», продлив и без того приятную статистику десяти домашних встреч с грозненцами (всего лишь раз теряли очки). Как обычно, много моментов красно-синие не создали, забив почти все, что сумели «сочинить», но для настоящего праздника хватило. Разгром же довершил Страндберг, и «Терек» тут же рухнул из тройки вниз на пару позиций. Впрочем, до грозненского клуба, на самом деле, было мало кому дела: все внимание было приковано к открытию «Арены ЦСКА». И все задуманное, похоже, удалось на сто процентов, а уж футболисты не подкачали.

Герой: Жулиано («Зенит»)

Поначалу в матче в Туле казалось, что у «Зенита» могут возникнуть проблемы – уж слишком резво начал «Арсенал», но к 40-й минуте все было кончено – гости забили два, а после перерыва добавили еще три. Жулиано выделяем за гол плюс пас и стопроцентную точность ударов по воротам (все в створ). Кстати, у «Зенита» сразу восемь человек достигли показателя в более чем 90% точных пасов, а Луиш Нету вообще все свои 15 длинных (!) передач выполнил точно. Кроме того, свои первые голы в сезоне забили Дзюба и Кокорин, дебютным мячом отличился Мак, забил даже нечасто выходящий на поле Александр Кержаков, который заработал пенальти и успешно его реализовал. Про российских канониров сказать особо нечего, кроме того, что эта команда каким-то образом еще держится на 11-м месте со странной разницей 2:11. «Зенит» же продлил свою беспроигрышную серию в РФПЛ до 11 матчей.

Герой: Андрей Препелицэ («Ростов»)

Экспериментальная линия обороны ростовчан вкупе с запасным вратарем в основе едва не помешала участнику Лиги чемпионов обыграть слабейшую на данный момент команду чемпионата. В матче «Ростов» – «Крылья Советов» забивали только хозяева, но сначала в чужие ворота (Бухаров), а затем в свои (Ерохин). Спас румынский новичок Препелицэ – его точный удар принес ростовскому клубу победу в тяжелом матче перед выездом в Мюнхен. Интересно, что количество домашних матчей подряд без поражений у «Ростова» достигло уже аж 20. «Крылья» же могут утешаться лишь тем, что прервали безголевую четырехматчевую гостевую серию. Впрочем, как уже говорилось, забили они не совсем сами, а при этом еще и остались на последнем месте в турнирной таблице лишь с одним набранным очком.

Герой: Александр Салугин («Амкар»)

А тут уж как по-другому, если этот парень забил едва ли не самый красивый гол всего чемпионата. «Можете написать, что поленился бежать, взял и ударил», – шутканул Салугин, словно намекая, как от лени могут твориться шедевры. Кто удивляется, как ему удалось – вспоминайте, Александр, между прочим, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, хоть на тот момент он еще даже совершеннолетие не справил. Гол Салугина стал победным в не самой зрелищной игре между «Амкаром» и «Томью», и пермяки всего с четырьмя голами продолжают надоедать фаворитам в верхней части турнирной таблицы. Вероятно, кто-то еще и обогатился со ставки «Томь» не забьет», ведь томичи уже в шестой (!) игре подряд против «Амкара» не могут распечатать ворота пермяков. А у тех все хорошо – четвертый сухой домашний матч кряду, четвертая домашняя победа подряд и четвертое место в РФПЛ после шести туров. Да еще и три следующих матча – с «Тереком», «Крыльями» и «Уфой», где вполне можно поживиться очками.

Герой: Андрей Лунев («Уфа»)

Конечно, в матче с «Уфой» «Краснодар» был вправе называть себя фаворитом, и было ожидаемо, что в случае потерь краснодарским клубом очков на первый план выдвинется фигура голкипера уфимцев. Причем не Шелии – основного, а резервиста-Лунева, который сделал несколько важнейших сэйвов и помог команде сохранить ничью. Между тем, «Краснодар» снова был невнятен на выезде и уже четвертый тур подряд обошелся без победы, пока что пряча свои лигочемпионские амбиции на будущее. «Уфа» же собралась во втором тайме после почти проигранного первого и уже ни в чем не уступала фавориту, но на победу наиграть не смогла. Итак, 0:0, и «Краснодар» снова тормозит и ждем полного выздоровления Мамаева, без которого созидательная игра команды пока что изрядно хромает.

Герой: Джонатан Менса («Анжи»)

Да-да, это тот самый игрок, который едва не принес победу «Оренбургу» страшным обрезом в конце матча. Ганец из лучшего игрока матча чуть было не превратился в худшего, подарив мяч Санае, но тот своим нелепым ударом словно подчеркнул всю бесполезность просмотра этой игры: «Оренбург» опять не забил, знаменитость-Обертан у «Анжи» особо не впечатлил, Иличевич за 14 минут никак себя не проявил, интересно лишь было посмотреть на новичка махачкалинцев – Яковлева, который вышел почему-то на позиции защитника, да еще и правого, будто бы Павел Врба перепутал его с другим новобранцем – Паршивлюком. А так, скучноватые нули на табло. Менсу же мы включили в список героев за удачные перехваты и верховые единоборства (по ним – лучший в «Анжи»), при этом африканцу еще и удавались хорошие длинные передачи. И если б не странность в конце матча, случившаяся, видимо, на фоне усталости, эту игру бы себе Менса точно записал в актив.

Герой: Рубен Рочина («Рубин»)

Обновленный «Рубин» наконец-то победил и прервал свою жуткую 11-матчевую серию без побед, а поспособствовал успеху один из испанских легионеров – на счету Рочины крутой дриблинг и два голевых паса. Все началось с автогола пяткой в исполнении Новикова, а уже во втором тайме Ткачук здорово пальнул издали в верхний угол ворот «Урала». Третий мяч забил вышедший на замену Лестьенн. «Рубин» буквально выпорхнул из зоны вылета, а уральцы продлили жуткую статистику игр против казанцев (одна победа в восьми матчах), но зато наконец-то забили на выезде: под занавес матча точный удар удался Роману Павлюченко.

Особенность тура

В пятом туре был установлен рекорд результативности нынешнего сезона, но в минувшем пал и он. Напоминаем, как результативность шла по восходящей – 11 голов в первом туре, 13 – во втором, 14 – в третьем, 15 – в четвертом и 16 – в пятом. Сейчас достижение улучшено еще на один мяч.

Почему мы ждем следующего тура

В нем схлестнутся два провинциальных претендента на медали – «Краснодар» и «Ростов», в Оренбург впервые приедет «Спартак», «Зенит» и «Рубин» выяснят, чей новый тренер лучше, в игре «Терека» и «Амкара» встретятся бывшая и нынешняя команды Рашида Рахимова, а «Крылья Советов» постараются прервать свою аж семиматчевую проигрышную домашнюю серию во встречах с ЦСКА.

Символическая сборная 6-го тура РФПЛ:

Результаты 6-го тура:

«Ростов» – «Крылья Советов» – 2:1

«Амкар» – «Томь» – 1:0

«Оренбург» – «Анжи» – 0:0

ЦСКА – «Терек» – 3:0

«Уфа» – «Краснодар» – 0:0

«Спартак» – «Локомотив» – 1:0

«Арсенал» – «Зенит» – 0:5

«Рубин» – «Урал» – 3:1

Расписание 7-го тура:

16 сентября (пятница): «Оренбург» – «Спартак»

17 сентября (суббота): «Томь» – «Арсенал», «Урал» – «Анжи», «Терек» – «Амкар», «Локомотив» – «Уфа»

18 сентября (воскресенье): «Крылья Советов» – ЦСКА, «Краснодар» – «Ростов»

19 сентября (понедельник): «Зенит» – «Рубин»

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