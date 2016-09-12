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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)
Помощники:
Дмитрий Мосякин (Москва), Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Материалы

Арсенал - Зенит

11.09.2016, Воскресенье, 19:00 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 6 тур Арсенал - Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
25 тур
26 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 1:0 Арсенал
1 тур
2 августа, суббота 19:00 Арсенал 0:4 Зенит
Россия. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
29 октября, среда 19:00 Зенит 2:3 Арсенал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +25

    WSerGW 12 сентября 2016, 07:40

    Жалко Арсенал

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    Рейтинг: +23

    AlexRusBrantas 11 сентября 2016, 17:09

    Зениту надо догонять лидеров!

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