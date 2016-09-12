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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Дмитрий Чельцов (Москва), Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Александр Колобаев (Москва)
Материалы

Спартак - Локомотив

11.09.2016, Воскресенье, 16:30 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 6 тур Спартак - Локомотив Молодежные команды: 2 - 0
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
26 тур
30 апреля, суббота 19:30 Локомотив 0:2 Спартак
12 тур
18 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
30 ноября, воскресенье 13:30 Локомотив 1:0 Спартак
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Спартак 1:1 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
23 тур
30 марта, воскресенье 13:30 Локомотив 0:0 Спартак
15 тур
3 ноября, воскресенье 18:00 Спартак 1:3 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
16 марта, суббота 13:30 Спартак 0:0 Локомотив
7 тур
2 сентября, воскресенье 20:30 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
44 тур
13 мая, воскресенье 18:30 Локомотив 0:2 Спартак
31 тур
20 ноября, воскресенье 16:15 Спартак 2:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
29 тур
29 октября, суббота 19:30 Спартак 3:0 Локомотив
14 тур
18 июня, суббота 21:00 Локомотив 0:2 Спартак
Россия. Премьер-Лига 2010
17 тур
15 августа, воскресенье 21:20 Локомотив 2:3 Спартак
3 тур
28 марта, воскресенье 14:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2009
25 тур
18 октября, воскресенье 14:00 Спартак 3:0 Локомотив
11 тур
30 мая, суббота 14:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2008
28 тур
9 ноября, воскресенье 16:00 Спартак 0:1 Локомотив
14 тур
19 июля, суббота 16:00 Локомотив 2:2 Спартак
Россия. Премьер-лига 2007
24 тур
23 сентября, воскресенье 14:00 Локомотив 4:3 Спартак
10 тур
19 мая, суббота 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Кубок (2006/2007)
1/2 финала
ответный матч		 9 мая, среда 14:00 Спартак 1:2 Локомотив
1/2 финала
ответный матч		 2 мая, среда 19:00 Локомотив 3:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2006
19 тур
17 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
4 тур
9 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:1 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2005
30 тур
19 ноября, суббота 14:00 Локомотив 1:1 Спартак
15 тур
9 июля, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
19 тур
14 августа, суббота 00:00 Спартак 1:3 Локомотив
14 тур
7 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
Россия. Премьер-лига 2003
19 тур
2 августа, суббота 00:00 Спартак 2:5 Локомотив
12 тур
11 июня, среда 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
12 сентября, четверг 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
4 тур
22 марта, пятница 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Локомотив 2:1 Спартак
14 тур
25 июня, понедельник 00:00 Спартак 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2000
17 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Локомотив 3:2 Спартак
3 тур
8 апреля, суббота 00:00 Спартак 0:0 Локомотив
Чемпионат России 1999
27 тур
16 октября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
13 тур
27 июня, воскресенье 00:00 Локомотив 0:3 Спартак
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
2 тур
5 апреля, воскресенье 00:00 Спартак 2:0 Локомотив
Чемпионат России 1997
29 тур
27 сентября, суббота 00:00 Спартак 4:2 Локомотив
12 тур
31 мая, суббота 00:00 Локомотив 1:3 Спартак
Чемпионат России 1996
22 тур
10 августа, суббота 00:00 Спартак 3:2 Локомотив
3 тур
15 марта, пятница 00:00 Локомотив 0:2 Спартак
Чемпионат России 1995
19 тур
5 августа, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Спартак
10 тур
10 июня, суббота 00:00 Спартак 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1994
30 тур
6 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 1:1 Спартак
2 тур
20 марта, воскресенье 00:00 Спартак 3:1 Локомотив
Чемпионат России 1993
34 тур
30 октября, суббота 00:00 Локомотив 0:0 Спартак
18 тур
2 июля, пятница 00:00 Спартак 3:0 Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап 1992, группа A
Первый этап, 6 тур
17 октября, суббота 00:00 Спартак 4:1 Локомотив
Первый этап, 1 тур
29 августа, суббота 00:00 Локомотив 0:1 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 11 сентября 2016, 19:10

    Я же говорил, что Спартак не пропустит.

    -1
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    Рейтинг: +157

    горя 11 сентября 2016, 19:03

    Так держать СПАРТАК

    1
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    Рейтинг: +504

    alex-76 11 сентября 2016, 18:27

    на всю неделю испоганино настроение......, но бл*ть всё по делу.

    2
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    Рейтинг: +91

    Warrior God > alex-76 11 сентября 2016, 18:49

    Вот ты мужик,а не проводница!

    1
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse > alex-76 11 сентября 2016, 19:11

    Обоим плюс. Всё по делу сказано.

    -1
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    Рейтинг: +561

    avera 11 сентября 2016, 17:46

    А потом удивляемся,почему в Европе нас часто удаляют-а тут КОЗЛЫ
    судят!

    0
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    Рейтинг: +585

    tilvan 11 сентября 2016, 17:00

    Грязновато играют спартачи

    1
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    Рейтинг: +561

    avera 11 сентября 2016, 16:50

    Почему матч комментируют два павлина?

    -1
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    Рейтинг: +34

    propter > avera 11 сентября 2016, 21:19

    А бомжей не павлин насто..беневший комментирует?

    0
    Ответить
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    Рейтинг: +112

    Apocalypse 10 сентября 2016, 09:01

    Сомневаюсь, что электрички забьют.

    -3
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo 9 сентября 2016, 10:10

    1-2 или 2-3 думаю

    2
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    Рейтинг: +47

    Srres > LokoGoGo 9 сентября 2016, 11:40

    Думай лучше!

    -2
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    Рейтинг: +551

    LokoGoGo > Srres 9 сентября 2016, 12:28

    я-то хорошо подумал

    1
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    Рейтинг: +504

    alex-76 8 сентября 2016, 04:40

    Удачи и победы нашим парням!

    2
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    Рейтинг: +295

    dudarik 2 сентября 2016, 19:12

    3-1

    -2
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