Ростов - Крылья Советов

Да Ростов - молодцы
|19 тур
|5 марта, суббота
|14:30
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|19 тур
|5 марта, суббота
|14:30
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|5 тур
|16 августа, воскресенье
|20:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|21 тур
|15 марта, суббота
|13:30
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|13 тур
|20 октября, воскресенье
|15:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|18 тур
|2 декабря, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|4 тур
|12 августа, воскресенье
|21:00
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|40 тур
|22 апреля, воскресенье
|17:15
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|34 тур
|11 марта, воскресенье
|18:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|26 тур
|1 октября, суббота
|15:30
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|11 тур
|29 мая, воскресенье
|18:15
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|25 тур
|24 октября, воскресенье
|18:45
|Ростов
|1:2
|Крылья Советов
|11 тур
|14 мая, пятница
|20:30
|Крылья Советов
|1:2
|Ростов
|19 тур
|22 августа, суббота
|13:45
|Крылья Советов
|2:2
|Ростов
|5 тур
|18 апреля, суббота
|20:00
|Ростов
|0:0
|Крылья Советов
|19 тур
|4 августа, суббота
|19:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|5 тур
|14 апреля, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:1
|Ростов
|26 тур
|4 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|11 тур
|16 июля, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|14:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|14 тур
|2 июля, суббота
|18:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|18 тур
|24 июля, суббота
|00:00
|Ростов
|0:1
|Крылья Советов
|15 тур
|7 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|2:1
|Ростов
|24 тур
|13 сентября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|7 тур
|4 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|20 тур
|17 августа, суббота
|00:00
|Ростов
|0:3
|Крылья Советов
|9 тур
|28 апреля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:2
|Ростов
|26 тур
|30 сентября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|12 тур
|10 июня, воскресенье
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|28 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|2:0
|Крылья Советов
|14 тур
|23 июня, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|0:3
|Ростов
|17 тур
|21 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Ростов
|3 тур
|17 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|2:1
|Крылья Советов
|19 тур
|1 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|4 тур
|18 апреля, суббота
|00:00
|Ростов
|3:0
|Крылья Советов
|33 тур
|1 ноября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Ростов
|16 тур
|2 июля, среда
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|32 тур
|19 октября, суббота
|00:00
|Ростов
|1:0
|Крылья Советов
|15 тур
|6 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Ростов
|21 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|2:6
|Ростов
|12 тур
|24 июня, суббота
|00:00
|Ростов
|2:2
|Крылья Советов
|20 тур
|13 июля, вторник
|00:00
|Ростов
|3:3
|Крылья Советов
|4 тур
|26 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Ростов
|Первый этап, 18 тур
|2 августа, воскресенье
|00:00
|Ростов
|1:1
|Крылья Советов
|Первый этап, 10 тур
|17 мая, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Ростов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
тяжело КС идут ,надеюсь раскачаются
Да Ростов - молодцы
Вперёд, Ростов!
Крылья вперед
Крылья вперёд!!!
Крылья!
Вперед Ростов! Успехов Бердыеву!
Не надоела эпопея с бердыевым? ??