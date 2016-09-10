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Судьи
Главный судья:
Сергей Карасев (Москва)
Помощники:
Антон Аверьянов (Москва), Тихон Калугин (Москва)
Инспектор:
Игорь Синер (Омск)
Материалы

Ростов - Крылья Советов

09.09.2016, Пятница, 20:00 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 6 тур Ростов - Крылья Советов Молодежные команды: 2 - 0
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
19 тур
5 марта, суббота 14:30 Крылья Советов 0:1 Ростов
5 тур
16 августа, воскресенье 20:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 13:30 Крылья Советов 0:2 Ростов
13 тур
20 октября, воскресенье 15:45 Ростов 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
2 декабря, воскресенье 16:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
4 тур
12 августа, воскресенье 21:00 Ростов 1:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
40 тур
22 апреля, воскресенье 17:15 Крылья Советов 2:1 Ростов
34 тур
11 марта, воскресенье 18:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
26 тур
1 октября, суббота 15:30 Ростов 1:0 Крылья Советов
11 тур
29 мая, воскресенье 18:15 Крылья Советов 2:2 Ростов
Россия. Премьер-Лига 2010
25 тур
24 октября, воскресенье 18:45 Ростов 1:2 Крылья Советов
11 тур
14 мая, пятница 20:30 Крылья Советов 1:2 Ростов
Россия. Премьер-лига 2009
19 тур
22 августа, суббота 13:45 Крылья Советов 2:2 Ростов
5 тур
18 апреля, суббота 20:00 Ростов 0:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
19 тур
4 августа, суббота 19:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
5 тур
14 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
4 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
11 тур
16 июля, воскресенье 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
29 тур
6 ноября, воскресенье 14:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
14 тур
2 июля, суббота 18:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2004
18 тур
24 июля, суббота 00:00 Ростов 0:1 Крылья Советов
15 тур
7 июля, среда 00:00 Крылья Советов 2:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2003
24 тур
13 сентября, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
7 тур
4 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
Россия. Премьер-лига 2002
20 тур
17 августа, суббота 00:00 Ростов 0:3 Крылья Советов
9 тур
28 апреля, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:2 Ростов
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
12 тур
10 июня, воскресенье 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
28 тур
21 октября, суббота 00:00 Ростов 2:0 Крылья Советов
14 тур
23 июня, пятница 00:00 Крылья Советов 0:3 Ростов
Чемпионат России 1999
17 тур
21 июля, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Ростов
3 тур
17 апреля, суббота 00:00 Ростов 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
19 тур
1 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
4 тур
18 апреля, суббота 00:00 Ростов 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
33 тур
1 ноября, суббота 00:00 Крылья Советов 3:0 Ростов
16 тур
2 июля, среда 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
32 тур
19 октября, суббота 00:00 Ростов 1:0 Крылья Советов
15 тур
6 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Ростов
Чемпионат России 1995
21 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 2:6 Ростов
12 тур
24 июня, суббота 00:00 Ростов 2:2 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
20 тур
13 июля, вторник 00:00 Ростов 3:3 Крылья Советов
4 тур
26 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Ростов
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 18 тур
2 августа, воскресенье 00:00 Ростов 1:1 Крылья Советов
Первый этап, 10 тур
17 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:0 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +348

    343443 10 сентября 2016, 07:11

    Да Ростов - молодцы

    0
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    Рейтинг: +548

    kupryaev 10 сентября 2016, 02:43

    тяжело КС идут ,надеюсь раскачаются

    0
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    Рейтинг: +45

    ск122 10 сентября 2016, 00:13

    Да Ростов - молодцы

    1
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    Рейтинг: +1351

    15112007 9 сентября 2016, 21:26

    Вперёд, Ростов!

    0
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    Рейтинг: -243

    Rzn_za_cska 9 сентября 2016, 21:12

    Крылья вперед

    1
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    Рейтинг: +25

    Макс В 9 сентября 2016, 20:08

    Крылья вперёд!!!

    1
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    Рейтинг: +3

    DanialaP 9 сентября 2016, 16:03

    Крылья!

    2
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 8 сентября 2016, 21:19

    Вперед Ростов! Успехов Бердыеву!

    2
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    Рейтинг: -243

    Rzn_za_cska > Almazovich 9 сентября 2016, 21:13

    Не надоела эпопея с бердыевым? ??

    -3
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    Рейтинг: -17

    stifn1 8 сентября 2016, 19:16

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    увезем из колхоза 3 очка

    -6
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    Рейтинг: +504

    alex-76 > stifn1 8 сентября 2016, 23:30

    хлопотно это....

    1
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    Рейтинг: +192

    Жека 35 > alex-76 9 сентября 2016, 20:18

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    А такие речи ХОЛОПотны)

    -7
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    Рейтинг: +332

    семечкин > stifn1 9 сентября 2016, 22:02

    мимо Старосемейкино поедешь, остановись, попроси....
    может найдётся у них три очка)))))))

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    Рейтинг: +504

    alex-76 > Жека 35 9 сентября 2016, 22:08

    ((((( (( (((!

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