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  • Зе Луиш, Жирков, Лория и другие герои и антигерои 4-го тура РФПЛ

Зе Луиш, Жирков, Лория и другие герои и антигерои 4-го тура РФПЛ

Герой: Зе Луиш («Спартак»)

Давненько «Спартак» не уничтожал одного из своих конкурентов настолько показательно. На ум приходит лишь безоговорочная победа 3:0 над ЦСКА осенью 2013-го, но сейчас команда смотрелась еще более организованной и с самого начала задавила «Краснодар» активностью. Зе Луиш наконец-то стал реализовывать хотя бы один из трех моментов, шикарно отыграл и Зобнин, словом, первый официальный матч под руководством Карреры вышел роскошным. Персона итальянца вообще вызывает симпатию – выглядит стильно, говорит четко, переживает искренне. Но надолго ли его хватит, вспоминая о том, кто стоит во главе всего «Спартака».

«Краснодар» же удивлял на этой неделе регулярно – сначала основным составом на матч против албанцев прямо перед игрой со «Спартаком», а затем и поразительной беспомощностью на «Открытие-Арене». Каборе находился в ступоре, Ари только фолил, у Перейры мяч из ног валился куда угодно, только не к партнерам (худший % передач в команде), а Смолов вообще еле-еле передвигал ноги и, кстати, за свои 12 матчей против красно-белых так ни разу не забил. К прессингу «Спартака» «Краснодар» и вовсе не был готов, а проиграть матч мог еще в первые полчаса. Между тем, обе команды очередной раз избежали ничейного результата – 0 ничьих в 13 встречах между собой.

Лучшие фото с матча «Спартак» – «Краснодар»

Герой: Юрий Жирков («Зенит»)

Все-таки Жирков – уникальный футболист. Как можно в короткий срок переквалифицироваться из левого защитника в правого нападающего, да еще и регулярно приносить команде пользу? Еще одна уникальность – гол головой, Жиркову это сделать удалось в ворота своей бывшей команды – ЦСКА, да еще и в свой день рождения. Этот точный удар стал ответом на забитый мяч Романа Еременко, но на большее команды не сподобились. В отличие от веселья на «Открытие-Арене», в Питере «Зенит» и ЦСКА сыграли в шахматный футбол, и от голевой ничьи никакого счастья никто из них не испытал. Лишь «Зенит» продлил беспроигрышную домашнюю серию до 14 матчей.

Герой: Георгий Лория («Крылья Советов»)

Тут уж двух мнений быть не может для тех, кто вчера видел, что творил голкипер «Крыльев» на «Локомотиве». Лория вытащил едва ли не с десяток опаснейших ударов, а ближе к концу матча еще и отразил пенальти от Самедова. Его команда могла и выиграть, если бы под занавес игры реализовала хотя бы один из двух убойных моментов, да и вообще странно, что в столь жгучем матче на табло остались гореть унылые нули. Повод для грусти у «Крыльев» все равно найти можно – на выезде с учетом прошлого сезона команда не забивает уже 386 минут. «Локомотив» же миролюбив как никогда, сгоняв вничью все четыре матча нового чемпионата.

Антигерой: Сергей Рыжиков («Рубин»)

Матч в Казани между «Рубином» и «Анжи» тоже вышел весьма зрелищным – там и «верх» команды пробили, и ляп вратаря состоялся, и незабитый пенальти тоже зрители увидели. Счет после шикарной комбинации открыл Канунников, а Сонг сделал голевой пас, однако под конец первого тайма казанцы не сдержали Будковского. А после перерыва голкипер «Рубина» ошибся на выходе и позволил Эбесилио расстреливать уже пустые ворота. Вдобавок ко всему Портнягин не реализовал пенальти, а Беленов вытащил уже третий (!) одиннадцатиметровый в этом сезоне (и вполне заслужил звание героя этого матча). Невесело видеть затративший больше 40 миллионов этим летом «Рубин» в зоне стыковых матчей, зато в «Анжи» пока могут быть довольны местом в шестерке. Впрочем, позади лишь четыре тура.

Герой: Дарко Бодул («Амкар»)

И еще о таблице: в зоне Лиги чемпионов уже «тусуется» «Амкар», именно подопечные Гаджи Гаджиева располагаются на второй строчке после победы в уральском дерби. Боснийский новичок пермского клуба Дарко Бодул оформил хет-трик в товарищеской игре в середине недели, а впервые получив место в основе на матч РФПЛ – тут же отметился победным голом в ворота довольно бледного «Урала», который уже девять матчей подряд не может выиграть на выезде. «Амкар» же – единственная команда чемпионата, которая еще не пропустила ни одного мяча.

Герой: Иван Новосельцев («Ростов»)

Ну а прошлогодние серебряные призеры между матчами с «Аяксом» от души порезвились в игре с «Томью». Начался разгром с гола Новосельцева, который еще однажды выбил мяч из своих ворот, затем регулярно раздавал точные длинные передачи и попал в топ по числу перехватов. А уже к 52-й минуте «Ростов» установил счет 3:0 благодаря метким ударам Эзатолахи и Ерохина, продлив беспроигрышную домашнюю серию до 19 матчей. Понятно, что это случилось в матче не с новичком чемпионата, который еще и из девяти выездов в Ростов-на-Дону лишь однажды победил. Но при этом «Ростову» не могли помочь ни дисквалифицированные Азмун и Гацкан, ни уже уехавший в Италию Баштуш, а на скамейке и вовсе остались всего четыре полевых футболиста. Хорошо, что в игре с «Аяксом» вариантов будет побольше.

Антигерой: Алексей Никитин («Уфа»)

«Уфа» – слабейшая команда чемпионата на данный момент, парадоксально, но лишь в игре с «Зенитом» сумевшая добыть одно очко. Остальные соперники – совсем не гранды, но «Уралу», «Томи», а теперь и «Тереку» команда Виктора Гончаренко проиграла. «Уфа» сейчас выглядит более организованно, чем в прошлом сезоне», – говорил до матча капитан грозненцев Ризван Уциев, однако пожары в обороне никуда не делись – Никитин проиграл борьбу Балаю, и тот легко забил головой, затем тот же Никитин с Шелией не поделили мяч, и Грозав поставил в матче точку, а между этими голами никто вообще не помешал Садаеву расстрелять уфимские ворота с нескольких метров. Лишь голом новичка Фатая сумела ответить «Уфа», игравшая не настолько уж хуже «Терека», но снова потерпевшая поражение. А ведь дальше после игры с «Крыльями» у уфимцев последуют сразу пять тяжелейших встреч – с «Краснодаром», «Локомотивом», «Спартаком», «Ростовом» и ЦСКА.

Герой: Лукаш Тесак («Арсенал»)

Как и ожидалось, в последнем матче тура между «Арсеналом» и «Оренбургом» никакого зрелища не было вообще, лишь вратари своими ошибками кое-как разбавляли ужасную скуку. А Лукаш Тесак – единственный из полевых футболистов, кто хоть как-то пытался сделать матч краше. При этом словак и с отборами и перехватами успевал, и еще был едва ли не главным плеймейкером команды, а ближе к концу матча заставил удалиться сфолившего на нем защитника Малых. Впрочем, тулякам это никак не помогло, а «Оренбург» за все четыре матча в РФПЛ ни разу не забил.

Особенности тура

В туре было назначено два пенальти, оба раза в хозяйскую сторону, но удар Игоря Портнягина отразил Александр Беленов, а Георгий Лория потащил мяч от Александра Самедова. Счета в матчах после этих пенальти больше не менялись – «Анжи» удержал победу над «Рубином», а «Крылья» уехала с ничьей из Москвы.

Кроме того, в РФПЛ Сослан Джанаев провел свой 50-й сухой матч, Марио Фернандес вышел на поле в 100-й раз, а Тимофей Калачев стал рекордсменом «Ростова» по числу игр (201), обогнав Михаила Осинова.

Почему мы ждем следующего тура

Лишь в сезоне-2014/15 «Локомотив» и «Краснодар» в играх между собой сподобились всего на один гол, в остальное время – традиционно пробивали «верх», может, и в следующий уикэнд сподобятся на крутой зрелищный матч. «Зенит» примет «Амкар», который еще не пропускал голов в нынешнем сезоне, а «Спартак» отправится на выезд к «Анжи», который у себя на поле отыграл сухие матчи с ЦСКА и тульским «Арсеналом». Армейцы же отправятся в Томск, где никогда не проигрывали в истории российских чемпионатов.

Символическая сборная 4-го тура РФПЛ:

(В скобках – количество попаданий в символическую сборную в нынешнем сезоне)

Результаты 4-го тура:

«Рубин» – «Анжи» – 1:2

«Уфа» – «Терек» – 1:3

«Зенит» – ЦСКА – 1:1

«Ростов» – «Томь» – 3:0

«Амкар» – «Урал» – 1:0

«Спартак» – «Краснодар» – 2:0

«Локомотив» – «Крылья Советов» – 0:0

«Арсенал» – «Оренбург» – 0:0

Расписание 5-го тура:

26 августа (пятница): «Крылья Советов» – «Уфа»

27 августа (суббота): «Оренбург» – «Рубин», «Томь» – ЦСКА, «Зенит» – «Амкар»

28 августа (воскресенье): «Урал» – «Арсенал», «Терек» – «Ростов», «Краснодар» – «Локомотив», «Анжи» – «Спартак»

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Россия. Премьер-лига Россия Спартак Локомотив ЦСКА Зенит Ростов Краснодар Уфа Урал Амкар-Пермь Анжи Крылья Советов Ахмат Рубин Оренбург Арсенал Томь Рыжиков Сергей Жирков Юрий Тесак Лукаш Никитин Алексей Бодул Дарко Лория Георгий Новосельцев Иван Зе Луиш
Комментарии (7)
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pravda
1471890685
Половина команды, правильно, чисто символическая...по какому принципу составляется херенас два поймешь
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ufos73
1471896982
Боккетти должен быть тут.
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Legioner-05
1471900442
Ну тут я думаю Беленов не хуже Лории .Так же не мало сейвов и пенальти взял
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qweewqqweewq
1471922406
Глория
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Strig
1471935324
Слабо бьют пендали, не тренеровались, однако
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