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  • ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

21 апреля, 18:35
ЦСКА
21.04.2026, вторник, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
57' Т. Мусаев
36' Роналдо
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
3
Данил Круговой
ЛЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
79
Кирилл Данилов
ЦЗ
22
Милан Гайич
ПЗ
6
Дмитрий Баринов
ОП
10
Иван Обляков
АП
18
Данила Козлов
АП
32
Лусиано Гонду
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
8
Алексей Миронов
ЦП
10
Кирилл Щетинин
АП
18
Константин Кучаев
АП
7
Роналдо
ПВ
69
Егор Голенков
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
ЦСКА
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
20
Матия Попович
АП
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
37
Энрике Кармо
ПВ
97
Максим Воронов
ЦФ
Ростов
71
Даниил Одоевский
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
22
Давид Семенчук
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
3-3-2-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
6
Баринов
22
Гайич
18
Козлов
10
Обляков
11
Мусаев
32
Гонду
4-1-3-2
13
Ханкич
40
Вахания
3
Сако
78
Чистяков
4
Мелехин
8
Миронов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
22
Гайич
20
Попович
20
Попович
22
Гайич
18
Козлов
37
Кармо
37
Кармо
18
Козлов
11
Мусаев
97
Воронов
97
Воронов
11
Мусаев
13
Ханкич
71
Одоевский
71
Одоевский
13
Ханкич
7
Роналдо
87
Лангович
87
Лангович
7
Роналдо
78
Чистяков
22
Семенчук
22
Семенчук
78
Чистяков
69
Голенков
19
Байрамян
19
Байрамян
69
Голенков
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
Остались в запасе
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Джонатан Альба
ЦСКА
Точно не сыграют
Игорь Акинфеев
ВР
Кирилл Глебов
ЛВ
Матвей Лукин
ЦЗ
Матвей Кисляк
АП
Статистика матча ЦСКА - Ростов
2
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
14
Количество передач
550
270
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
65
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
0

Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростов», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»

ЦСКА – «Ростов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Ростов ЦСКА
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