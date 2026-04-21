21.04.2026, вторник, 19:45
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
ЦСКА
ЦСКА
3-3-2-2
49
Тороп
27
Мойзес
4
Виктор
79
Данилов
3
Круговой
6
Баринов
22
Гайич
18
Козлов
10
Обляков
11
Мусаев
32
Гонду
4-1-3-2
13
Ханкич
40
Вахания
3
Сако
78
Чистяков
4
Мелехин
8
Миронов
7
Роналдо
18
Кучаев
10
Щетинин
99
Сулейманов
69
Голенков
22
Гайич
20
Попович
20
Попович
22
Гайич
18
Козлов
37
Кармо
37
Кармо
18
Козлов
11
Мусаев
97
Воронов
97
Воронов
11
Мусаев
13
Ханкич
71
Одоевский
71
Одоевский
13
Ханкич
7
Роналдо
87
Лангович
87
Лангович
7
Роналдо
78
Чистяков
22
Семенчук
22
Семенчук
78
Чистяков
69
Голенков
19
Байрамян
19
Байрамян
69
Голенков
Остались в запасе
ЦСКА
Ростов
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
Главный тренер
Фабио Челестини
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Остались в запасе
99
Николай Баровский
ВР
85
Егор Бесаев
ВР
52
Артем Бандикян
ЛЗ
67
Мингиян Бадмаев
ЦЗ
7
Матеус Алвес
АП
10
Даниэль Руис Ривера
АП
62
Имран Фиров
АП
Остались в запасе
67
Герман Игнатов
ЦЗ
27
Данила Прохин
ЦЗ
21
Даниил Шанталий
АП
57
Илья Жбанов
ЛВ
17
Ибрагим Аджаса
ЛВ
10
Иван Комаров
ПВ
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Фабио Челестини
Главный тренер
Джонатан Альба
Статистика матча ЦСКА - Ростов
2
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
7
8
Нарушения
12
14
Количество передач
550
270
Сейвы
1
2
Точность передач %
80
65
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА против «Ростов», 26-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 апреля в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»