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  • «Зенит» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

«Зенит» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

12 апреля, 18:20
Зенит
12.04.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
27' Вендел
69' Л. Оласа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Зенит
16
Денис Адамов
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
6
Ваня Дркушич
ЦЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
8
Вендел
ЦП
14
Джон Джон
АП
11
Луис Энрике
ПВ
10
Максим Глушенков
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Краснодар
1
Станислав Агкацев
ВР
15
Лукас Оласа
ЛЗ
3
Витор Тормена
ЦЗ
4
Диего Коста
ЦЗ
20
Джованни Гонсалес
ПЗ
6
Кевин Ленини
ОП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
88
Никита Кривцов
АП
10
Эдуард Сперцян
АП
11
Жоау Батчи
ПВ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
66
Роман Вега
ЛЗ
4
Юрий Горшков
ЛЗ
28
Нуралы Алип
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
20
Педро
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Краснодар
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
17
Валентин Пальцев
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
90
Мозес Давид Кобнан
ПВ
23
Хуан Боселли
ПВ
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
78
Дивеев
33
Нино
6
Дркушич
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
6
Ленини
8
Аугусто
11
Батчи
10
Сперцян
88
Кривцов
9
Кордоба
10
Глушенков
66
Вега
66
Вега
10
Глушенков
3
Дуглас Сантос
28
Алип
28
Алип
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
20
Педро
20
Педро
14
Джон Джон
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
88
Кривцов
90
Кобнан
90
Кобнан
88
Кривцов
11
Батчи
23
Боселли
23
Боселли
11
Батчи
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
Точно не сыграют
Густаво Мантуан
ПЗ
Вадим Шилов
ЛФ
Краснодар
Точно не сыграют
Александр Черников
ОП
Александр Кокшаров
ЦФ
Сергей Петров
ПЗ
Виталий Стежко
ЦЗ
Статистика матча Зенит - Краснодар
2
2
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
16
20
Офсайды
1
0
Количество передач
331
453
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Краснодара», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар»

«Зенит» – «Краснодар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит
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