12.04.2026, воскресенье, 19:30
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Зенит
Зенит
4-1-1-2-2
16
Адамов
3
Дуглас Сантос
78
Дивеев
33
Нино
6
Дркушич
5
Барриос
8
Вендел
14
Джон Джон
11
Энрике
7
Соболев
10
Глушенков
4-1-1-3-1
1
Агкацев
20
Гонсалес
3
Тормена
4
Коста
15
Оласа
6
Ленини
8
Аугусто
11
Батчи
10
Сперцян
88
Кривцов
9
Кордоба
10
Глушенков
66
Вега
66
Вега
10
Глушенков
3
Дуглас Сантос
28
Алип
28
Алип
3
Дуглас Сантос
14
Джон Джон
20
Педро
20
Педро
14
Джон Джон
20
Гонсалес
17
Пальцев
17
Пальцев
20
Гонсалес
88
Кривцов
90
Кобнан
90
Кобнан
88
Кривцов
11
Батчи
23
Боселли
23
Боселли
11
Батчи
Остались в запасе
Зенит
Краснодар
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
Главный тренер
Мурад Мусаев
Остались в запасе
1
Евгений Латышонок
ВР
57
Богдан Москвичев
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
95
Арсен Адамов
ПЗ
61
Даниил Кондаков
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
17
Андрей Мостовой
ЛВ
22
Джон Дуран
ЦФ
Остались в запасе
34
Андрей Карпенко
ВР
16
Александр Корякин
ВР
59
Артем Хмарин
ЛЗ
5
Жубал
ЦЗ
27
Ефим Буркин
АП
29
Эльдар Гусейнов
ЛФ
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Мурад Мусаев
Зенит
Точно не сыграют
Краснодар
Точно не сыграют
Статистика матча Зенит - Краснодар
2
2
Всего ударов по воротам
5
10
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
0
5
Нарушения
16
20
Офсайды
1
0
Количество передач
331
453
Сейвы
2
1
Точность передач %
73
78
Удары мимо ворот
0
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Зенит» против «Краснодара», 24-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 апреля в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! ТВ».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»