«Челси» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 30 ноября 2025 с коэффициентом 1.32

29 ноября 2025 10:40
Челси - Арсенал
30 нояб. 2025, воскресенье 19:30 | Англия. Премьер-лига, 13 тур
Перейти в онлайн матча
1.32
Арсенал не проиграет (X2)
Сделать ставку

30 ноября на «Стэмфорд Бридж» состоится центральный матч тура чемпионата Англии – встреча «Челси» и «Арсенала». Команды подходят к игре в отличной форме и делят первые места в таблице. Важность матча и атакующая мощь коллективов делают предстоящий поединок одним из самых ожидаемых в туре.

«Челси»

Лондонцы занимают второе место с 23 очками и находятся в великолепной форме. Команда выиграла три матча подряд, а в последнем туре уверенно обыграла «Бернли» со счeтом 2:0. «Челси» стабильно забивает – уже 11 матчей подряд в чемпионате, а также надeжно действует в обороне, не пропуская три игры кряду. Жоао Педро – лучший бомбардир команды, на его счету семь голов в сезоне. В последних пяти встречах «Челси» забил 11 мячей и пропустил всего два – один из лучших показателей в лиге.

«Арсенал»

Лидер чемпионата с 29 очками в активе показывает стабильный высокий уровень. «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» 4:1 в прошлом туре и продлил серию без поражений до девяти матчей. Команда обладает лучшей разницей мячей (+18) и лучшей атакой в турнире – 24 гола в 12 турах. «Арсенал» забивает в каждом из последних девяти матчей, а Виктор Дьокереш остаeтся главным бомбардиром с шестью голами. В последних пяти встречах «канониры» забили 14 мячей, демонстрируя великолепную реализацию моментов.

Факты о командах

«Челси»

  • Побеждает в 3 последних матчах
  • 2.20 забитого и 0.40 пропущенного в среднем за 5 игр
  • Забивает в 18 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних играх

«Арсенал»

  • Не проигрывает в 16 последних матчах
  • 2.80 забитого и 0.80 пропущенного в среднем за 5 игр
  • Забивает в 16 последних матчах
  • Не проигрывает в 7 последних встречах с «Челси»

Личные встречи
41% (20)
22% (11)
37% (18)
72
Забитых мячей
65
1.47
В среднем за матч
1.33
6:0
Крупнейшая победа
5:3
Самый результативный матч:  3:5
Самая крупная ничья:  2:2
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
1 : 0
16.03.2025
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 1
10.11.2024
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Арсенал
5 : 0
23.04.2024
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 2
21.10.2023
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Арсенал
3 : 1
02.05.2023
Челси
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
0 : 1
06.11.2022
Арсенал
Товарищеские матчи,
Арсенал
4 : 0
24.07.2022
Челси
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
2 : 4
20.04.2022
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
0 : 2
22.08.2021
Челси
Товарищеские матчи,
Арсенал
1 : 2
01.08.2021
Челси
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Челси
0 : 1
12.05.2021
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Арсенал
3 : 1
26.12.2020
Челси
Англия. Кубок, Финал
Арсенал
2 : 1
01.08.2020
Челси
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
2 : 2
21.01.2020
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Арсенал
1 : 2
29.12.2019
Челси
Лига Европы, Финал
Челси
4 : 1
29.05.2019
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
2 : 0
19.01.2019
Челси
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Челси
3 : 2
18.08.2018
Арсенал
Международный кубок чемпионов,
Арсенал
1 : 1
01.08.2018
Челси
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Арсенал
2 : 1
24.01.2018
Челси
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
Челси
0 : 0
10.01.2018
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Арсенал
2 : 2
03.01.2018
Челси
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Челси
0 : 0
17.09.2017
Арсенал
Суперкубок Англии,
Арсенал
1 : 1
06.08.2017
Челси
Товарищеские матчи,
Арсенал
0 : 3
22.07.2017
Челси
Англия. Кубок, Финал
Арсенал
2 : 1
27.05.2017
Челси
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Челси
3 : 1
04.02.2017
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
3 : 0
24.09.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Арсенал
0 : 1
24.01.2016
Челси
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Челси
2 : 0
19.09.2015
Арсенал
Суперкубок Англии,
Арсенал
1 : 0
02.08.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Арсенал
0 : 0
26.04.2015
Челси
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Челси
2 : 0
05.10.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Челси
6 : 0
22.03.2014
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Арсенал
0 : 0
23.12.2013
Челси
Англия. Кубок Лиги, 4 раунд
Арсенал
0 : 2
29.10.2013
Челси
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Челси
2 : 1
20.01.2013
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Арсенал
1 : 2
29.09.2012
Челси
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Арсенал
0 : 0
21.04.2012
Челси
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Челси
3 : 5
29.10.2011
Арсенал
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Арсенал
3 : 1
27.12.2010
Челси
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Челси
2 : 0
03.10.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Челси
2 : 0
07.02.2010
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Арсенал
0 : 3
29.11.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Арсенал
1 : 4
10.05.2009
Челси
Англия. Кубок, 1/2 финала
Арсенал
1 : 2
18.04.2009
Челси
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Челси
1 : 2
30.11.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Челси
2 : 1
23.03.2008
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Арсенал
1 : 0
16.12.2007
Челси
Показать все

Прогноз на матч «Челси» – «Арсенал»

Обе команды подходят к матчу в сильной форме, демонстрируя яркий атакующий футбол. «Челси» хорош в прессинге и реализации моментов, но «Арсенал» выглядит мощнее в организации игры и создает больше шансов у ворот соперника. Личная история также на стороне гостей: «канониры» не проигрывают «Челси» семь матчей подряд и стабильно забивают. При текущем качестве атаки и форме обеих команд наиболее вероятен результативный матч, в котором «Арсенал» имеет больше шансов избежать поражения.

Прогноз: Арсенал не проиграет (X2) – коэффициент 1.32

1.32
Арсенал не проиграет (X2)
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
