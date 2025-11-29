30 ноября на «Стэмфорд Бридж» состоится центральный матч тура чемпионата Англии – встреча «Челси» и «Арсенала». Команды подходят к игре в отличной форме и делят первые места в таблице. Важность матча и атакующая мощь коллективов делают предстоящий поединок одним из самых ожидаемых в туре.

«Челси»

Лондонцы занимают второе место с 23 очками и находятся в великолепной форме. Команда выиграла три матча подряд, а в последнем туре уверенно обыграла «Бернли» со счeтом 2:0. «Челси» стабильно забивает – уже 11 матчей подряд в чемпионате, а также надeжно действует в обороне, не пропуская три игры кряду. Жоао Педро – лучший бомбардир команды, на его счету семь голов в сезоне. В последних пяти встречах «Челси» забил 11 мячей и пропустил всего два – один из лучших показателей в лиге.

«Арсенал»

Лидер чемпионата с 29 очками в активе показывает стабильный высокий уровень. «Арсенал» разгромил «Тоттенхэм» 4:1 в прошлом туре и продлил серию без поражений до девяти матчей. Команда обладает лучшей разницей мячей (+18) и лучшей атакой в турнире – 24 гола в 12 турах. «Арсенал» забивает в каждом из последних девяти матчей, а Виктор Дьокереш остаeтся главным бомбардиром с шестью голами. В последних пяти встречах «канониры» забили 14 мячей, демонстрируя великолепную реализацию моментов.

Факты о командах

«Челси»

Побеждает в 3 последних матчах

2.20 забитого и 0.40 пропущенного в среднем за 5 игр

Забивает в 18 последних матчах

Не пропускает в 3 последних играх

«Арсенал»

Не проигрывает в 16 последних матчах

2.80 забитого и 0.80 пропущенного в среднем за 5 игр

Забивает в 16 последних матчах

Не проигрывает в 7 последних встречах с «Челси»

Прогноз на матч «Челси» – «Арсенал»

Обе команды подходят к матчу в сильной форме, демонстрируя яркий атакующий футбол. «Челси» хорош в прессинге и реализации моментов, но «Арсенал» выглядит мощнее в организации игры и создает больше шансов у ворот соперника. Личная история также на стороне гостей: «канониры» не проигрывают «Челси» семь матчей подряд и стабильно забивают. При текущем качестве атаки и форме обеих команд наиболее вероятен результативный матч, в котором «Арсенал» имеет больше шансов избежать поражения.

Прогноз: Арсенал не проиграет (X2) – коэффициент 1.32