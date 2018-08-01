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Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 01 августа 2018
Арсенал
01.08.2018, среда, 22:00
Международный кубок чемпионов
1 : 1
Счет по пенальти – 6 : 5
Завершен
Челси
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Личные встречи
Статистика матча Арсенал - Челси
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Информация о матче
Стадион:
Авива-Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч ТВ, Матч! Футбол 1
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