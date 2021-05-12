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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 12 мая 2021
Челси
12.05.2021, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 36 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
16'
Э. Смит-Роу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
90'
+4
Желтая карточка
Т. Парти
88'
Замена
К. Чамберс
️️️️
Э. Бельерин
79'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
П. Обамеянг
Замена
Х. Зиеш
️️️️
С. Аспиликуэта
78'
66'
Замена
Э. Бельерин
️️️️
Б. Сака
Замена
О. Жиру
️️️️
К. Хаверц
65'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Б. Гилмор
46'
16'
ГОЛ! 0:1!
Э. Смит-Роу
Пас отдал
П. Обамеянг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
3
Силва
4
Зума
33
Чилвел
24
Джеймс
21
Жоржиньо
6
Гилмор
7
Маунт
11
Пулишич
29
Хаверц
4-2-3-1
1
Лено
6
Холдинг
6
Габриэль
4
Мари
63
Тирни
18
Парти
6
Эль-Ненни
7
Сака
8
Эдегор
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
6
Гилмор
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
6
Гилмор
3
Аспиликуэта
22
Зиеш
22
Зиеш
3
Аспиликуэта
29
Хаверц
9
Жиру
9
Жиру
29
Хаверц
Бельерин
12
Чамберс
12
Чамберс
Бельерин
7
Сака
2
Бельерин
2
Бельерин
7
Сака
7
Обамеянг
91
Ляказетт
91
Ляказетт
7
Обамеянг
Остались в запасе
Челси
Арсенал
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Главный тренер
Томас Тухель
10
Виллиан
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
2
Валентино Ливраменто
ПЗ
11
Тимо Вернер
ЦФ
18
Фаустино Анджорин
РФ
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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