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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 29 октября 2011
Челси
29.10.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
3 : 5
Завершен
Арсенал
15'
Ф. Лэмпард
45'
Д. Терри
80'
Х. Мата
36'
Р. ван Перси
49'
А. Сантос
56'
Т. Уолкотт
85'
Р. ван Перси
90+2'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
+2
ГОЛ! 3:5!
Р. ван Перси
Пас отдал
М. Артета
+1
Желтая карточка
А. Сонг
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
Замена
Т. Вермален
️️️️
Жервиньо
ГОЛ! 3:4!
Р. ван Перси
ГОЛ! 3:3!
Х. Мата
Пас отдал
Р. Мейрелеш
Замена
Т. Росицки
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Б. Иванович
Желтая карточка
Р. ван Перси
Замена
Р. Мейрелеш
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Й. Джуру
Замена
Р. Лукаку
️️️️
Рамирес
Замена
Ф. Малуда
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 2:3!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Р. ван Перси
Желтая карточка
В. Щесны
ГОЛ! 2:2!
А. Сантос
ГОЛ! 2:1!
Д. Терри
Пас отдал
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 1:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
Жервиньо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Лэмпард
Пас отдал
Х. Мата
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЛФ
15
Даниэль Старридж
РФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
8
Микель Артета
ОП
8
Александр Сонг
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
(К)
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
4-3-1-2
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
26
Терри
3
Босингва
8
Лэмпард
12
Оби Микел
7
Рамирес
64
Мата
9
Торрес
15
Старридж
4-2-2-1-1
13
Щесны
5
Джуру
6
Косиельни
4
Мертезакер
11
Сантос
8
Артета
8
Сонг
32
Уолкотт
21
Рэмзи
27
Жервиньо
32
ван Перси
12
Оби Микел
14
Мейрелеш
14
Мейрелеш
12
Оби Микел
15
Старридж
13
Малуда
13
Малуда
15
Старридж
7
Рамирес
9
Лукаку
9
Лукаку
7
Рамирес
27
Жервиньо
4
Вермален
4
Вермален
27
Жервиньо
5
Джуру
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
5
Джуру
32
Уолкотт
10
Росицки
10
Росицки
32
Уолкотт
Остались в запасе
Челси
Арсенал
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Эммануэль Фримпонг
ЦП
28
Андрей Аршавин
ЛВ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:40 (прямая)
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