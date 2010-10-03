Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 03 октября 2010
Челси
03.10.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Арсенал
39'
Д. Дрогба
85'
Алекс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
Замена
Д. Старридж
️️️️
Д. Оби Микел
Замена
К. Вела
️️️️
А. Аршавин
ГОЛ! 2:0!
Алекс
Желтая карточка
Л. Косиельни
Замена
Ю. Жирков
️️️️
Рамирес
Замена
Д. Эммануэль-Томас
️️️️
Д. Уилшир
Желтая карточка
П. Феррейра
Замена
П. Феррейра
️️️️
Б. Иванович
Замена
Т. Росицки
️️️️
А. Диаби
Травма
А. Диаби
ГОЛ! 1:0!
Д. Дрогба
Пас отдал
Э. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ЦП
2
Майкл Эссьен
ЦП
7
Рамирес
ЦП
39
Николя Анелька
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
5
Себастьен Скиллачи
(К)
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
14
Самир Насри
ПВ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
13
Джей Эммануэль-Томас
ЦФ
4-3-2-1
1
Чех
3
Коул
33
Алекс
26
Терри
20
Иванович
12
Оби Микел
2
Эссьен
7
Рамирес
13
Малуда
39
Анелька
11
Дрогба
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Санья
5
Скиллачи
6
Косиельни
3
Клиши
5
Диаби
10
Уилшир
8
Сонг
14
Насри
28
Аршавин
27
Шамах
7
Рамирес
18
Жирков
18
Жирков
7
Рамирес
20
Иванович
19
Феррейра
19
Феррейра
20
Иванович
12
Оби Микел
15
Старридж
15
Старридж
12
Оби Микел
5
Диаби
10
Росицки
10
Росицки
5
Диаби
28
Аршавин
10
Вела
10
Вела
28
Аршавин
10
Уилшир
13
Эммануэль-Томас
13
Эммануэль-Томас
10
Уилшир
Остались в запасе
Челси
Арсенал
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
5
Гаэль Какута
АП
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 18:55 (прямая)
Новости команд
Все
Челси
Арсенал
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
16:55
2
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
16:55
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+