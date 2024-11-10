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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 10 ноября 2024
Челси
10.11.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
70'
П. Нету
60'
Г. Мартинелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Арсенал
Замена
К. Нкунку
️️️️
Н. Джексон
88'
Замена
Р. Джеймс
️️️️
М. Густо
82'
81'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Сака
Желтая карточка
М. Кукурелья
80'
71'
Замена
М. Мерино
️️️️
Д. Райс
71'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
ГОЛ! 1:1!
П. Нету
Пас отдал
Э. Фернандес
70'
Замена
М. Мудрик
️️️️
Н. Мадуэке
68'
Замена
Э. Фернандес
️️️️
Р. Лавиа
68'
60'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мартинелли
Пас отдал
М. Эдегор
56'
Желтая карточка
К. Хаверц
Желтая карточка
Н. Мадуэке
45'
+1
39'
Желтая карточка
Б. Уайт
Желтая карточка
П. Нету
33'
Желтая карточка
Л. Колуилл
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
97
Роберт Санчес
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
6
Леви Колуилл
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
7
Педру Нету
ЛВ
25
Мойзес Кайседо
(К)
ОП
45
Ромео Лавиа
ОП
11
Николас Джексон
ПВ
10
Коул Палмер
ПВ
20
Нони Мадуэке
ПВ
Главный тренер
Энцо Мареска
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
(К)
АП
7
Букайо Сака
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
12
Ренату Вейга
ОП
17
Энцо Фернандес
ОП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
79
Жоау Феликс
ЦФ
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
23
Микель Мерино
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-2-3-1
97
Санчес
17
Кукурелья
3
Фофана
6
Колуилл
27
Густо
25
Кайседо
45
Лавиа
7
Нету
10
Палмер
20
Мадуэке
11
Джексон
4-1-1-3-1
1
Райя
2
Салиба
6
Габриэль
12
Тимбер
4
Уайт
41
Райс
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
29
Хаверц
27
Густо
24
Джеймс
24
Джеймс
27
Густо
45
Лавиа
17
Фернандес
17
Фернандес
45
Лавиа
20
Мадуэке
27
Мудрик
27
Мудрик
20
Мадуэке
11
Джексон
28
Нкунку
28
Нкунку
11
Джексон
41
Райс
23
Мерино
23
Мерино
41
Райс
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
9
Жезус
9
Жезус
7
Сака
Остались в запасе
Челси
Арсенал
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Филип Йоргенсен
ВР
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
12
Ренату Вейга
ОП
79
Жоау Феликс
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Энцо Мареска
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
4
2
Всего ударов по воротам
17
12
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
3
Нарушения
12
12
Офсайды
1
8
Количество передач
415
426
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
87
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
8
6
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
12
5
xG (ожидаемые голы)
1.3
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Челси
- : -
02.12.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
3 : 2
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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