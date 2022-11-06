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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 06 ноября 2022
Челси
06.11.2022, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Арсенал
63'
Габриэль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челси - Арсенал
90'
+4
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Г. Мартинелли
Желтая карточка
Р. Стерлинг
89'
87'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
М. Эдегор
Желтая карточка
К. Галлахер
85'
80'
Желтая карточка
Б. Уайт
78'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
Замена
К. Пулишич
️️️️
М. Маунт
78'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Лофтус-Чик
78'
Замена
К. Галлахер
️️️️
К. Хаверц
64'
Замена
А. Броя
️️️️
П. Обамеянг
64'
63'
ГОЛ! 0:1!
Габриэль
Пас отдал
Б. Сака
Желтая карточка
Т. Чалоба
60'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
51'
42'
Желтая карточка
Б. Сака
Желтая карточка
П. Обамеянг
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
17
Марк Кукурелья
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
8
Конор Галлахер
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-2-2-2
16
Менди
17
Кукурелья
27
Чалоба
3
Силва
3
Аспиликуэта
20
Лофтус-Чик
21
Жоржиньо
19
Стерлинг
7
Маунт
29
Хаверц
7
Обамеянг
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
6
Габриэль
2
Салиба
4
Уайт
47
Зинченко
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
7
Маунт
11
Пулишич
11
Пулишич
7
Маунт
29
Хаверц
8
Галлахер
8
Галлахер
29
Хаверц
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
7
Обамеянг
27
Броя
27
Броя
7
Обамеянг
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
7
Мартинелли
6
Холдинг
6
Холдинг
7
Мартинелли
8
Эдегор
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
8
Эдегор
Остались в запасе
Челси
Арсенал
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Главный тренер
Грэм Поттер
30
Мэтт Тернер
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
13
Маркус Беттинелли
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
3
Льюис Холл
ЦП
22
Хаким Зиеш
ПВ
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Челси - Арсенал
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
Setanta Sports
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