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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 23 декабря 2013
Арсенал
23.12.2013, понедельник, 23:59
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
86'
Замена
Д. Луис
️️️️
Ф. Торрес
76'
Замена
Оскар
️️️️
Виллиан
74'
Замена
А. Шюррле
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
Т. Росицки
72'
Желтая карточка
Т. Уолкотт
65'
63'
Желтая карточка
Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
(К)
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЛП
8
Микель Артета
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
8
Фрэнк Лэмпард
ОП
7
Рамирес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Санти Касорла
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
20
Андре Шюррле
ЦП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
4
Мертезакер
3
Санья
8
Артета
10
Росицки
21
Рэмзи
32
Уолкотт
10
Озил
9
Жиру
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
26
Терри
24
Кэхилл
20
Иванович
12
Оби Микел
8
Лэмпард
7
Рамирес
10
Виллиан
10
Азар
9
Торрес
9
Торрес
4
Луис
4
Луис
9
Торрес
10
Азар
20
Шюррле
20
Шюррле
10
Азар
10
Виллиан
8
Оскар
8
Оскар
10
Виллиан
Остались в запасе
Арсенал
Челси
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
64
Хуан Мата
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Арсенал - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:00 (прямая)
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