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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 26 декабря 2020
Арсенал
26.12.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Челси
34'
А. Ляказетт (П)
44'
Г. Джака
56'
Б. Сака
85'
Т. Абрахам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
А. Ляказетт
90'
+2
90'
+1
Пенальти не реализован!
Жоржиньо
85'
ГОЛ! 3:1!
Т. Абрахам
Пас отдал
К. Хадсон-Одои
Желтая карточка
К. Тирни
83'
74'
Замена
К. Хаверц
️️️️
Н. Канте
73'
Желтая карточка
Т. Силва
Замена
Н. Пепе
️️️️
Г. Мартинелли
71'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Э. Смит-Роу
65'
ГОЛ! 3:0!
Б. Сака
Пас отдал
Э. Смит-Роу
56'
46'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
Т. Вернер
46'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Ковачич
ГОЛ! 2:0!
Г. Джака
44'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Ляказетт
34'
Желтая карточка
П. Мари
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Арсенал
31
Рунар Рунарссон
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Билли Гилмор
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лено
63
Тирни
6
Холдинг
4
Мари
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
7
Сака
91
Ляказетт
4-1-1-2-2
16
Менди
24
Джеймс
3
Силва
4
Зума
33
Чилвел
91
Канте
8
Ковачич
11
Пулишич
7
Маунт
11
Вернер
18
Абрахам
91
Ляказетт
13
Мустафи
13
Мустафи
91
Ляказетт
32
Смит-Роу
28
Уиллок
28
Уиллок
32
Смит-Роу
7
Мартинелли
19
Пепе
19
Пепе
7
Мартинелли
11
Вернер
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Вернер
8
Ковачич
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
91
Канте
29
Хаверц
29
Хаверц
91
Канте
Остались в запасе
Арсенал
Челси
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
31
Рунар Рунарссон
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
6
Билли Гилмор
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Арсенал - Челси
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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