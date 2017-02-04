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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 04 февраля 2017
Челси
04.02.2017, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
13'
М. Алонсо
53'
Э. Азар
85'
С. Фабрегас
90+1'
О. Жиру
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
О. Жиру
Пас отдал
Н. Монреаль
Замена
К. Зума
️️️️
В. Мозес
87'
ГОЛ! 3:0!
С. Фабрегас
85'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Э. Азар
84'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
84'
Желтая карточка
Н. Матич
71'
70'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Т. Уолкотт
65'
Замена
О. Жиру
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ! 2:0!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Коста
53'
24'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
17'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Э. Бельерин
16'
Травма
Э. Бельерин
ГОЛ! 1:0!
М. Алонсо
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЛФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Куртуа
3
Алонсо
24
Кэхилл
4
Луис
3
Аспиликуэта
18
Матич
91
Канте
11
Мозес
9
Педро
10
Азар
19
Коста
4-1-1-3-1
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
32
Уолкотт
10
Озил
17
Ивоби
4
Санчес
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
11
Мозес
4
Зума
4
Зума
11
Мозес
10
Азар
4
Фабрегас
4
Фабрегас
10
Азар
2
Бельерин
3
Паулиста
3
Паулиста
2
Бельерин
32
Уолкотт
18
Уэлбек
18
Уэлбек
32
Уолкотт
13
Коклен
9
Жиру
9
Жиру
13
Коклен
Остались в запасе
Челси
Арсенал
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
26
Джон Терри
ЦЗ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1, Матч ТВ
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