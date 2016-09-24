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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 24 сентября 2016
Арсенал
24.09.2016, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 6 тур
3 : 0
Завершен
Челси
11'
А. Санчес
14'
Т. Уолкотт
40'
М. Озил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
83'
Желтая карточка
Д. Коста
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Санчес
79'
71'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Э. Азар
70'
Замена
Педро
️️️️
Виллиан
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Ивоби
69'
55'
Замена
М. Алонсо
️️️️
С. Фабрегас
ГОЛ! 3:0!
М. Озил
Пас отдал
А. Санчес
40'
Замена
Г. Джака
️️️️
Ф. Коклен
32'
28'
Желтая карточка
Б. Иванович
ГОЛ! 2:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
Э. Бельерин
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Месут Озил
АП
8
Санти Касорла
ПП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
8
Оскар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Чех
18
Монреаль
13
Мустафи
6
Косиельни
2
Бельерин
13
Коклен
8
Касорла
17
Ивоби
10
Озил
32
Уолкотт
4
Санчес
4-2-1-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Луис
20
Иванович
18
Матич
91
Канте
4
Фабрегас
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
17
Ивоби
3
Гиббс
3
Гиббс
17
Ивоби
13
Коклен
34
Джака
34
Джака
13
Коклен
4
Санчес
9
Жиру
9
Жиру
4
Санчес
4
Фабрегас
3
Алонсо
3
Алонсо
4
Фабрегас
10
Виллиан
9
Педро
9
Педро
10
Виллиан
10
Азар
44
Батшуайи
44
Батшуайи
10
Азар
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
8
Оскар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
31
Асмир Бегович
ВР
8
Оскар
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Арсенал - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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