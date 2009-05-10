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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 10 мая 2009
Арсенал
10.05.2009, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 36 тур
1 : 4
Завершен
Челси
70'
Н. Бендтнер
28'
Алекс
39'
Н. Анелька
49'
К. Туре (АГ)
86'
Ф. Малуда
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
Замена
М. Баллак
️️️️
Ф. Малуда
ГОЛ! 1:4!
Ф. Малуда
Замена
Б. Иванович
️️️️
Ж. Босингва
ГОЛ! 1:3!
Н. Бендтнер
Пас отдал
Б. Санья
Замена
️️️️
Э. Адебайор
Замена
Н. Денилсон
️️️️
А. Сонг
Замена
Н. Бендтнер
️️️️
А. Диаби
ГОЛ в свои ворота! 0:3!
К. Туре
ГОЛ! 0:2!
Н. Анелька
ГОЛ! 0:1!
Алекс
Пас отдал
Д. Дрогба
Желтая карточка
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛАЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПАЗ
14
Самир Насри
ЛП
5
Абу Диаби
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛАЗ
33
Алекс
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПАЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
13
Флоран Малуда
АП
2
Майкл Эссьен
ПП
39
Николя Анелька
ЦФ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
13
Михаэль Баллак
ЦП
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
2-2-4-1-1
22
Фабиански
2
Туре
16
Сильвестр
3
Гиббс
3
Санья
14
Насри
5
Диаби
8
Сонг
32
Уолкотт
4
Фабрегас
32
ван Перси
2-2-3-1-2
1
Чех
33
Алекс
26
Терри
3
Босингва
3
Коул
2
Эссьен
12
Оби Микел
8
Лэмпард
13
Малуда
11
Дрогба
39
Анелька
8
Сонг
15
Денилсон
15
Денилсон
8
Сонг
25
Адебайор
25
Адебайор
5
Диаби
32
Бендтнер
32
Бендтнер
5
Диаби
3
Босингва
20
Иванович
20
Иванович
3
Босингва
13
Малуда
13
Баллак
13
Баллак
13
Малуда
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Вито Манноне
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Гус Хиддинк
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
0
Жулиано Беллетти
ПЗ
8
Саломон Калу
ЦФ
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Гус Хиддинк
Статистика матча Арсенал - Челси
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
Посещаемость:
60075 из 60355 зрителей (99%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 18:55 (прямая)
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