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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 27 декабря 2010
Арсенал
27.12.2010, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
3 : 1
Завершен
Челси
42'
А. Сонг
52'
С. Фабрегас
54'
Т. Уолкотт
58'
Б. Иванович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Фабрегас
Замена
М. Шамах
️️️️
Р. ван Перси
Замена
А. Диаби
️️️️
Т. Уолкотт
Желтая карточка
С. Фабрегас
Замена
Ж. Босингва
️️️️
П. Феррейра
Желтая карточка
Ф. Лэмпард
ГОЛ! 3:1!
Б. Иванович
Пас отдал
Д. Дрогба
Замена
Г. Какута
️️️️
Ф. Малуда
ГОЛ! 3:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
С. Фабрегас
ГОЛ! 2:0!
С. Фабрегас
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
Рамирес
️️️️
Д. Оби Микел
ГОЛ! 1:0!
А. Сонг
Желтая карточка
С. Калу
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
Э. Коул
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
14
Самир Насри
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Джон Терри
(К)
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
АП
8
Саломон Калу
ПВ
11
Дидье Дрогба
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
5
Абу Диаби
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
7
Рамирес
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
4-2-3-1
22
Фабиански
3
Клиши
6
Косиельни
5
Джуру
3
Санья
10
Уилшир
8
Сонг
14
Насри
4
Фабрегас
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-2-3-1
1
Чех
19
Феррейра
20
Иванович
26
Терри
3
Коул
2
Эссьен
12
Оби Микел
8
Калу
8
Лэмпард
13
Малуда
11
Дрогба
32
Уолкотт
5
Диаби
5
Диаби
32
Уолкотт
4
Фабрегас
10
Росицки
10
Росицки
4
Фабрегас
32
ван Перси
27
Шамах
27
Шамах
32
ван Перси
13
Малуда
5
Какута
5
Какута
13
Малуда
19
Феррейра
3
Босингва
3
Босингва
19
Феррейра
12
Оби Микел
7
Рамирес
7
Рамирес
12
Оби Микел
Остались в запасе
Арсенал
Челси
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Войцех Щесны
ВР
5
Себастьен Скиллачи
ЦЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
16
Джошуа МакИкран
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Арсенал - Челси
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 22:55 (прямая)
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