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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 06 августа 2017
Арсенал
06.08.2017, воскресенье, 16:00
Суперкубок Англии
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Челси
82'
С. Колашинац
47'
В. Мозес
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Челси
ГОЛ!
О. Жиру
4:1
ГОЛ!
А. Окслэд-Чемберлен
3:1
Пенальти не реализован!
А. Мората
Пенальти не реализован!
Т. Куртуа
ГОЛ!
Н. Монреаль
2:1
ГОЛ!
Т. Уолкотт
1:1
ГОЛ!
Г. Кэхилл
0:1
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Д. Уэлбек
88'
82'
Замена
Ш. Мусонда
️️️️
Виллиан
ГОЛ! 1:1!
С. Колашинац
Пас отдал
Г. Джака
82'
80'
Красная карточка
Педро
79'
Замена
А. Рюдигер
️️️️
М. Алонсо
74'
Замена
А. Мората
️️️️
М. Батшуайи
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Ивоби
66'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Ляказетт
66'
56'
Травма
Д. Луис
47'
ГОЛ! 0:1!
В. Мозес
Пас отдал
Г. Кэхилл
38'
Желтая карточка
Виллиан
35'
Желтая карточка
М. Алонсо
Замена
С. Колашинац
️️️️
П. Мертезакер
32'
Травма
П. Мертезакер
27'
Желтая карточка
Э. Бельерин
15'
13'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЛП
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
21
Шарли Мусонда
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
36
Кайл Скотт
ЦП
21
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
91
Ляказетт
18
Уэлбек
4-1-2-2-1
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
91
Канте
11
Мозес
4
Фабрегас
9
Педро
10
Виллиан
44
Батшуайи
18
Уэлбек
17
Нелсон
17
Нелсон
18
Уэлбек
4
Мертезакер
23
Колашинац
23
Колашинац
4
Мертезакер
17
Ивоби
32
Уолкотт
32
Уолкотт
17
Ивоби
91
Ляказетт
9
Жиру
9
Жиру
91
Ляказетт
10
Виллиан
21
Мусонда
21
Мусонда
10
Виллиан
3
Алонсо
22
Рюдигер
22
Рюдигер
3
Алонсо
44
Батшуайи
21
Мората
21
Мората
44
Батшуайи
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Давид Оспина
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
28
Джозеф Уиллок
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
36
Кайл Скотт
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Арсенал - Челси
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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