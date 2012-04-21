Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 21 апреля 2012
Арсенал
21.04.2012, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
0 : 0
Завершен
Челси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
Желтая карточка
Э. Коул
Замена
Э. Коул
️️️️
Р. Бертранд
Желтая карточка
А. Диаби
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Калу
Желтая карточка
Ж. Босингва
Замена
А. Сантос
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
О. Ромеу
Замена
А. Диаби
️️️️
Т. Росицки
Замена
Жервиньо
️️️️
Т. Уолкотт
Травма
Т. Уолкотт
Желтая карточка
Г. Кэхилл
Желтая карточка
Р. ван Перси
Желтая карточка
Ф. Малуда
Желтая карточка
Т. Росицки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Александр Сонг
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Томаш Росицки
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Петр Чех
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Жозе Босингва
ПЗ
15
Даниэль Старридж
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
13
Флоран Малуда
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
8
Саломон Калу
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
5
Абу Диаби
ЦП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-3-2-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Вермален
6
Косиельни
3
Санья
21
Рэмзи
8
Сонг
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
32
Уолкотт
32
ван Перси
4-1-2-2-1
1
Чех
3
Босингва
24
Кэхилл
26
Терри
5
Бертранд
2
Эссьен
13
Малуда
21
Ромеу
8
Калу
15
Старридж
9
Торрес
21
Окслэд-Чемберлен
11
Сантос
11
Сантос
21
Окслэд-Чемберлен
10
Росицки
5
Диаби
5
Диаби
10
Росицки
32
Уолкотт
27
Жервиньо
27
Жервиньо
32
Уолкотт
5
Бертранд
3
Коул
3
Коул
5
Бертранд
21
Ромеу
12
Оби Микел
12
Оби Микел
21
Ромеу
8
Калу
64
Мата
64
Мата
8
Калу
Остались в запасе
Арсенал
Челси
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Йохан Джуру
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
27
Маруан Шамах
ЦФ
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Роберто Ди Маттео
Статистика матча Арсенал - Челси
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 15:15 (прямая) "Россия-2" 18:25 (повтор)
Новости команд
Все
Арсенал
Челси
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Вратарь «Челси» попал в аварию на Ferrari
11 ноября
2
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Спартаковец Маркиньос рассказал, как едва не перешел в «Челси»
8 ноября
1
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+