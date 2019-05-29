Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 29 мая 2019
Челси
29.05.2019, среда, 22:00
Лига Европы, Финал
4 : 1
Завершен
Арсенал
49'
О. Жиру
60'
Педро
65'
Э. Азар (П)
72'
Э. Азар
69'
А. Ивоби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
Э. Азар
89'
77'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
М. Озил
Замена
Р. Баркли
️️️️
М. Ковачич
76'
ГОЛ! 4:1!
Э. Азар
Пас отдал
О. Жиру
72'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
71'
69'
ГОЛ! 3:1!
А. Ивоби
Желтая карточка
А. Кристенсен
68'
66'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Л. Торрейра
66'
Замена
М. Гендузи
️️️️
Н. Монреаль
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Азар
65'
ГОЛ! 2:0!
Педро
Пас отдал
Э. Азар
60'
Желтая карточка
Педро
55'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
Эмерсон
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЛФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
18
Начо Монреаль
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
55
Джордж Макичран
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Арсенал
1
Деян Илиев
ВР
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-2-1-1-2
13
Кепа
33
Эмерсон
4
Луис
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
21
Жоржиньо
91
Канте
8
Ковачич
9
Педро
10
Азар
9
Жиру
4-2-1-1-2
1
Чех
6
Косиельни
19
Папастатопулос
18
Монреаль
23
Колашинац
34
Торрейра
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
10
Азар
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
10
Азар
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
8
Ковачич
6
Баркли
6
Баркли
8
Ковачич
18
Монреаль
6
Гендузи
6
Гендузи
18
Монреаль
10
Озил
28
Уиллок
28
Уиллок
10
Озил
34
Торрейра
17
Ивоби
17
Ивоби
34
Торрейра
Остались в запасе
Челси
Арсенал
55
Джордж Макичран
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Деян Илиев
ВР
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
55
Джордж Макичран
ЦП
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Остались в запасе
1
Деян Илиев
ВР
1
Бернд Лено
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Челси - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпийский
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Челси
Арсенал
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
2
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
Вчера, 09:18
2
АПЛ. Команда экс-тренера «Краснодара» устроила выволочку «Челси» (4:1)
Вчера, 20:01
2
«Челси» – «Лидс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
«Челси» выбрал главную трансферную цель на зимнее ТО
Вчера, 09:18
2
АПЛ: шансы «Челси» и «Лидса» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Мудрик упрекнул УАФ и Шевченко: «Они больше проблем создавали, чем помощи»
19 ноября
1
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+