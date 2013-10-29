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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 29 октября 2013
Арсенал
29.10.2013, вторник, 23:45
Англия. Кубок Лиги, 4 раунд
0 : 2
Завершен
Челси
25'
С. Аспиликуэта
66'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Челси
90'
+3
Замена
Т. Калас
️️️️
Х. Мата
Замена
П. Чу-Юн
️️️️
А. Рэмзи
82'
81'
Замена
Д. Ба
️️️️
С. Это'О
75'
Желтая карточка
М. Эссьен
68'
Замена
Рамирес
️️️️
К. Де Брюйне
Замена
О. Жиру
️️️️
Н. Бендтнер
67'
66'
ГОЛ! 0:2!
Х. Мата
Замена
М. Озил
️️️️
Р. Миячи
64'
30'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
10
Томаш Росицки
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
31
Рио Миячи
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
2
Майкл Эссьен
ОП
64
Хуан Мата
АП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
30
Пак Чу-Юн
ЦФ
Челси
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
4-5-1
22
Фабиански
18
Монреаль
4
Вермален
6
Косиельни
6
Дженкинсон
8
Касорла
10
Росицки
10
Уилшир
21
Рэмзи
31
Миячи
32
Бендтнер
4-2-3-1
32
Шварцер
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
4
Луис
5
Бертранд
12
Оби Микел
2
Эссьен
64
Мата
7
Де Брюйне
10
Виллиан
9
Это'О
31
Миячи
10
Озил
10
Озил
31
Миячи
32
Бендтнер
9
Жиру
9
Жиру
32
Бендтнер
21
Рэмзи
30
Пак Чу-Юн
30
Пак Чу-Юн
21
Рэмзи
64
Мата
26
Калас
26
Калас
64
Мата
7
Де Брюйне
7
Рамирес
7
Рамирес
7
Де Брюйне
9
Это'О
19
Ба
19
Ба
9
Это'О
Остались в запасе
Арсенал
Челси
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
23
Николас Йеннарис
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
Остались в запасе
31
Джамал Блэкмэн
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Арсенал - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Эмирейтс
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