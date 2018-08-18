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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 18 августа 2018
Челси
18.08.2018, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Арсенал
9'
Педро
20'
А. Мората
81'
М. Алонсо
37'
Г. Мхитарян
41'
А. Ивоби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
ГОЛ! 3:2!
М. Алонсо
Пас отдал
Э. Азар
81'
77'
Желтая карточка
Ш. Мустафи
75'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Ивоби
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Мората
75'
68'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Озил
Замена
Э. Азар
️️️️
Виллиан
61'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Р. Баркли
60'
46'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Г. Джака
41'
ГОЛ! 2:2!
А. Ивоби
Пас отдал
Г. Мхитарян
37'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мхитарян
27'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 2:0!
А. Мората
Пас отдал
С. Аспиликуэта
20'
ГОЛ! 1:0!
Педро
Пас отдал
М. Алонсо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
9
Педро
ПВ
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Кепа
3
Алонсо
22
Рюдигер
4
Луис
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
6
Баркли
10
Виллиан
9
Педро
21
Мората
4-1-2-2-1
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
19
Папастатопулос
18
Монреаль
34
Джака
22
Мхитарян
6
Гендузи
10
Озил
17
Ивоби
7
Обамеянг
6
Баркли
8
Ковачич
8
Ковачич
6
Баркли
10
Виллиан
10
Азар
10
Азар
10
Виллиан
21
Мората
9
Жиру
9
Жиру
21
Мората
34
Джака
34
Торрейра
34
Торрейра
34
Джака
10
Озил
21
Рэмзи
21
Рэмзи
10
Озил
17
Ивоби
91
Ляказетт
91
Ляказетт
17
Ивоби
Остались в запасе
Челси
Арсенал
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Бернд Лено
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Челси - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
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