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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 24 января 2018
Арсенал
24.01.2018, среда, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Челси
12'
А. Рюдигер (АГ)
60'
Г. Джака
7'
Э. Азар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Челси
Замена
А. Рэмзи
️️️️
А. Ивоби
84'
Замена
С. Колашинац
️️️️
А. Ляказетт
84'
72'
Замена
Д. Дзаппакоста
️️️️
В. Мозес
Желтая карточка
Н. Монреаль
66'
65'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Педро
62'
Желтая карточка
В. Мозес
ГОЛ! 2:1!
Г. Джака
Пас отдал
А. Ляказетт
60'
Желтая карточка
Д. Уилшир
31'
30'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Виллиан
27'
Травма
Виллиан
17'
Желтая карточка
Э. Азар
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
А. Рюдигер
12'
7'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
Педро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Эден Азар
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Челси
82
Эдуарду
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
6
Эль-Ненни
10
Уилшир
17
Ивоби
10
Озил
91
Ляказетт
4-2-1-3
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Алонсо
8
Бакайоко
91
Канте
11
Мозес
9
Педро
10
Азар
10
Виллиан
91
Ляказетт
23
Колашинац
23
Колашинац
91
Ляказетт
17
Ивоби
21
Рэмзи
21
Рэмзи
17
Ивоби
11
Мозес
77
Дзаппакоста
77
Дзаппакоста
11
Мозес
10
Виллиан
6
Баркли
6
Баркли
10
Виллиан
9
Педро
44
Батшуайи
44
Батшуайи
9
Педро
Остались в запасе
Арсенал
Челси
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
82
Эдуарду
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
82
Эдуарду
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Арсенал - Челси
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
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