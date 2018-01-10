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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 10 января 2018
Челси
10.01.2018, среда, 23:00
Англия. Кубок Лиги, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Арсенал
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Челси - Арсенал
Замена
М. Батшуайи
️️️️
А. Мората
87'
86'
Желтая карточка
М. Эль-Ненни
Замена
Т. Бакайоко
️️️️
Э. Азар
84'
Замена
Виллиан
️️️️
Д. Дринкуотер
68'
66'
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Ляказетт
57'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Д. Уилшир
56'
Травма
Д. Уилшир
51'
Желтая карточка
Г. Джака
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Эден Азар
АП
11
Виктор Мозес
ПП
21
Альваро Мората
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
82
Эдуарду
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
9
Педро
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Куртуа
3
Алонсо
22
Рюдигер
15
Кристенсен
3
Аспиликуэта
91
Канте
4
Дринкуотер
4
Фабрегас
11
Мозес
10
Азар
21
Мората
4-1-2-1-2
1
Оспина
2
Бельерин
6
Холдинг
13
Мустафи
12
Чамберс
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
10
Уилшир
17
Ивоби
18
Уэлбек
91
Ляказетт
4
Дринкуотер
10
Виллиан
10
Виллиан
4
Дринкуотер
10
Азар
8
Бакайоко
8
Бакайоко
10
Азар
21
Мората
44
Батшуайи
44
Батшуайи
21
Мората
10
Уилшир
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
10
Уилшир
91
Ляказетт
4
Санчес
4
Санчес
91
Ляказетт
Остались в запасе
Челси
Арсенал
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
82
Эдуарду
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
82
Эдуарду
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
9
Педро
ПВ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Костас Мавропанос
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Антонио Конте
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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