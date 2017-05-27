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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 27 мая 2017
Арсенал
27.05.2017, суббота, 19:30
Англия. Кубок, Финал
2 : 1
Завершен
Челси
5'
А. Санчес
79'
А. Рэмзи
76'
Д. Коста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Челси
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
А. Санчес
90'
+3
88'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Коста
Желтая карточка
Ф. Коклен
83'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
82'
Желтая карточка
Г. Джака
80'
ГОЛ! 2:1!
А. Рэмзи
Пас отдал
О. Жиру
79'
Замена
О. Жиру
️️️️
Д. Уэлбек
78'
76'
ГОЛ! 1:1!
Д. Коста
Пас отдал
Виллиан
72'
Замена
Виллиан
️️️️
Педро
68'
Вторая желтая
В. Мозес
61'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Н. Матич
59'
Желтая карточка
Н. Канте
57'
Желтая карточка
В. Мозес
Желтая карточка
Р. Холдинг
54'
Желтая карточка
А. Рэмзи
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
18
Неманья Матич
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Педро
ПВ
10
Эден Азар
ЛФ
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Антонио Конте
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Лукас
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Челси
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
4
Сеск Фабрегас
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
18
Монреаль
4
Мертезакер
6
Холдинг
2
Бельерин
34
Джака
21
Окслэд-Чемберлен
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
18
Уэлбек
4-1-2-1-2
1
Куртуа
3
Аспиликуэта
4
Луис
24
Кэхилл
3
Алонсо
91
Канте
11
Мозес
18
Матич
9
Педро
19
Коста
10
Азар
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
4
Санчес
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
4
Санчес
18
Уэлбек
9
Жиру
9
Жиру
18
Уэлбек
9
Педро
10
Виллиан
10
Виллиан
9
Педро
18
Матич
4
Фабрегас
4
Фабрегас
18
Матич
19
Коста
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Коста
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Петр Чех
ВР
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
Главный тренер
Антонио Конте
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
17
Алекс Ивоби
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
7
Лукас
ЦФ
Остались в запасе
31
Асмир Бегович
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
15
Натан Аке
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Антонио Конте
Статистика матча Арсенал - Челси
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
МАТЧ ТВ
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