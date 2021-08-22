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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 22 августа 2021
Арсенал
22.08.2021, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Челси
15'
Р. Лукаку
35'
Р. Джеймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
90'
Замена
Т. Вернер
️️️️
К. Хаверц
82'
Замена
Х. Зиеш
️️️️
М. Маунт
Замена
Ф. Балогун
️️️️
Г. Мартинелли
79'
72'
Замена
Н. Канте
️️️️
М. Ковачич
Желтая карточка
А. Локонга
67'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
К. Тирни
66'
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Б. Сака
61'
Желтая карточка
Р. Холдинг
45'
35'
ГОЛ! 0:2!
Р. Джеймс
Пас отдал
М. Маунт
Желтая карточка
П. Мари
34'
15'
ГОЛ! 0:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
Р. Джеймс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
16
Эдуар Менди
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
9
Фоларин Балогун
ЦФ
Челси
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
27
Трево Чалоба
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
22
Хаким Зиеш
ПВ
11
Тимо Вернер
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Лено
63
Тирни
6
Холдинг
4
Мари
21
Соареш
34
Джака
6
Локонга
7
Мартинелли
32
Смит-Роу
7
Сака
19
Пепе
3-2-2-1-2
16
Менди
24
Джеймс
15
Кристенсен
22
Рюдигер
3
Аспиликуэта
3
Алонсо
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
29
Хаверц
9
Лукаку
63
Тирни
17
Тавареш
17
Тавареш
63
Тирни
7
Сака
7
Обамеянг
7
Обамеянг
7
Сака
7
Мартинелли
9
Балогун
9
Балогун
7
Мартинелли
8
Ковачич
91
Канте
91
Канте
8
Ковачич
7
Маунт
22
Зиеш
22
Зиеш
7
Маунт
29
Хаверц
11
Вернер
11
Вернер
29
Хаверц
Остались в запасе
Арсенал
Челси
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Микель Артета
27
Трево Чалоба
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
27
Трево Чалоба
ЦЗ
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
13
Кепа
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Арсенал - Челси
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
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