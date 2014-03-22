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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Арсенал
Челси - Арсенал: обзор матча 22 марта 2014
Челси
22.03.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
6 : 0
Завершен
Арсенал
4'
С. Это'О
6'
А. Шюррле
17'
Э. Азар (П)
41'
Оскар
66'
Оскар
70'
М. Салах
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Арсенал
Замена
Д. Оби Микел
️️️️
Д. Луис
71'
ГОЛ! 6:0!
М. Салах
70'
Замена
М. Салах
️️️️
Оскар
68'
ГОЛ! 5:0!
Оскар
66'
50'
Желтая карточка
Т. Росицки
46'
Замена
К. Дженкинсон
️️️️
Л. Косиельни
46'
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
ГОЛ! 4:0!
Оскар
Пас отдал
Ф. Торрес
41'
22'
Замена
Т. Вермален
️️️️
Л. Подольски
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Э. Азар
17'
16'
Красная карточка
К. Гиббс
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Это'О
9'
Травма
С. Это'О
8'
ГОЛ! 2:0!
А. Шюррле
6'
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
А. Шюррле
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
4
Давид Луис
ОП
18
Неманья Матич
ОП
8
Оскар
ЦП
20
Андре Шюррле
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Челси
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
12
Джон Оби Микел
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Томас Вермален
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
3
Аспиликуэта
4
Луис
18
Матич
8
Оскар
10
Азар
20
Шюррле
9
Это'О
4-1-4-1
13
Щесны
3
Санья
4
Мертезакер
6
Косиельни
3
Гиббс
8
Артета
10
Росицки
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Подольски
9
Жиру
4
Луис
12
Оби Микел
12
Оби Микел
4
Луис
8
Оскар
10
Салах
10
Салах
8
Оскар
9
Это'О
9
Торрес
9
Торрес
9
Это'О
10
Подольски
4
Вермален
4
Вермален
10
Подольски
6
Косиельни
6
Дженкинсон
6
Дженкинсон
6
Косиельни
21
Окслэд-Чемберлен
20
Фламини
20
Фламини
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Челси
Арсенал
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
32
Марк Шварцер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
19
Демба Ба
ЦФ
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
4
Ким Чельстрем
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Челси - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:00 (прямая)
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