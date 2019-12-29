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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Челси
Арсенал - Челси: обзор матча 29 декабря 2019
Арсенал
29.12.2019, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Челси
13'
П. Обамеянг
83'
Жоржиньо
87'
Т. Абрахам
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Челси
Желтая карточка
Э. Мэйтленд-Найлс
90'
+1
87'
ГОЛ! 1:2!
Т. Абрахам
Пас отдал
Виллиан
Замена
Н. Пепе
️️️️
Р. Нелсон
85'
83'
ГОЛ! 1:1!
Жоржиньо
Пас отдал
М. Маунт
Желтая карточка
А. Ляказетт
76'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
М. Озил
76'
Желтая карточка
Л. Торрейра
73'
70'
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
М. Ковачич
59'
Замена
Т. Лэмпти
️️️️
Ф. Томори
55'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
Д. Луис
47'
34'
Желтая карточка
А. Рюдигер
34'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Эмерсон
30'
Желтая карточка
Н. Канте
29'
Желтая карточка
М. Маунт
Замена
Ш. Мустафи
️️️️
К. Чамберс
23'
Травма
К. Чамберс
21'
ГОЛ! 1:0!
П. Обамеянг
Пас отдал
К. Чамберс
13'
Желтая карточка
М. Гендузи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
6
Маттео Гендузи
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛАЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
2-1-2-3-2
1
Лено
12
Чамберс
4
Луис
34
Торрейра
6
Гендузи
2
Мэйтленд-Найлс
17
Нелсон
10
Озил
7
Сака
91
Ляказетт
7
Обамеянг
4-2-1-2-1
13
Кепа
3
Аспиликуэта
4
Зума
23
Томори
22
Рюдигер
91
Канте
33
Эмерсон
8
Ковачич
7
Маунт
10
Виллиан
18
Абрахам
12
Чамберс
13
Мустафи
13
Мустафи
12
Чамберс
10
Озил
28
Уиллок
28
Уиллок
10
Озил
17
Нелсон
19
Пепе
19
Пепе
17
Нелсон
8
Ковачич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
8
Ковачич
23
Томори
48
Лэмпти
48
Лэмпти
23
Томори
33
Эмерсон
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
33
Эмерсон
Остались в запасе
Арсенал
Челси
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
15
Костас Мавропанос
ЦЗ
32
Эмиль Смит-Роу
ЦП
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Статистика матча Арсенал - Челси
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Эмирейтс
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